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Динамо в большинстве сенсационно проиграло новичку УПЛ

Фото: Динамо проиграло новичку УПЛ (facebook.com fcdynamoua)
Автор: Карина Левицкая

Киевское "Динамо" проиграло житомирскому футбольному клубу "Полесье" со счетом 3:2. Матч прошел сегодня, 6 октября, в рамках 10 тура Украинской Премьер-лиги на центральном стадионе Житомира.

Об этом сообщает РБК-Украина ссылаясь на результат игры.

Перед началом матча обе команды находились рядом в турнирной таблице, однако после 9 туров житомиряне опередили киевлян на одно очко.

Первый тайм

На первых минутах матча команды теряли мяч при попытках организовать атаки.

Четвертая минута матча - открыт счет. Гол в ворота "Полесья" забил игрок "Динамо" Виталий Буяльский. В результате 0:1 в пользу киевлян.

На 15 минуте матча игрок "Полесья" Борис Крушинский пробил из-за пределов штрафной примерно с 20 метров и попал в ворота киевлян. В результате житомиряне сравняли счет - 1:1.

В течение первого тайма было еще несколько моментов у ворот киевлян, но они оказались нерезультативными.

Второй тайм

На 50 минуте Виталий Буяльский с пенальти забивает второй мяч в ворота житомирян. Счет становится 1:2 в пользу "Динамо".

Евгений Морозко на 57 минуте получил "красную карту", и "Полесье" осталось в меньшинстве.

64 минута матча, житомиряне снова сравнивают счет - 2:2. После подачи с углового мяч оказался у Филиппа Будковского, который пробил по воротам "Динамо".

На 70 минуте матча Артем Козак вывел "Полесье" вперед - 3:2.

Это первый матч в чемпионате Украины между ФК "Полесье" и "Динамо" со времени образования "Полесья" в 1959 году.

К слову, накануне "Шахтер" разгромил "Верес" на выезде и вышел в 1/4 финала Кубка Украины.

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