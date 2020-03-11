Динамо - Олександрія: анонс центрального матчу 1/4 фіналу Кубка України

"Динамо" прийматиме "Олександрію" в рамках чвертьфіналу Кубка України. Трансляція розпочнеться о 19:30, а дивитися матч можна на телеканалі "2+2". Букмекери вважають киян явними фаворитами протистояння. Чинний володар трофею вибув в 1/8 фіналу.

11 березня, 19:30

Київ, НСК "Олімпійський"

Попередній раунд

Обидві команди в 1/8 фіналу здолали непростих суперників. Олександрійський клуб обіграв у серії пенальті луганську "Зорю" (основний час 1:1 і 5:4 в серії післяматчевих пенальті). Кияни в овертаймі вибили з розіграшу чинного володаря Кубка України донецький "Шахтар" - 2:1.

Таким чином, у трофея буде новий володар вперше з 2015 року, а "гірники" вперше за 10 років не гратимуть у вирішальному матчі турніру.

Статистика зустрічей

В історії кубкового турніру це протистояння стане для команд четвертим. І тут дотримується повний паритет - одна перемога за "Динамо", одна у "Олександрії" і одна нічия.

Попередня зустріч команд

Суперники протистояли один одному на вихідних в рамках 22 туру чемпіонату України. Київська команда здобула перемогу на полі "Олександрії" - 3:1.

Турнірне положення в УПЛ

Після 22 турів "біло-сині" йдуть на другому місці в турнірній таблиці з розривом від лідируючого "Шахтаря" в 14 очок. Олександрійці йдуть на 5 місці і гарантували собі місця в першій групі на другий етап УПЛ.

Кадрова ситуація

Через дискваліфікацію тренерський штаб Володимира Шаранова не розраховує на захисника Владислава Бабогло. Водночас захисник киян Володимир Шепелєв, який отримав червону картку у попередній кубковій грі, зможе вийти на поле. Він відбув дискваліфікацію в матчах УПЛ.

Орієнтовні склади

"Динамо": Бойко, Миколенко, Шабанов, Попов, Кендзьора, Сидорчук, Дуелунд, Шепелев, Вербич, Фран Сіль, Циганков.

"Олександрія": Паньків, Стецьків, Бухав, Дубра, Лучкевич, Гречишкін, Банада, Гордієнко, Третьяков, Сітало, Задерака.

А судді хто?

Розсудить поєдинок бригада арбітрів на чолі з Віталієм Романовим. Також на грі використовуватися система відеоповторів.