"Динамо" – АЕК Ларнака: де дивитися матч Ліги Європи

Матч "Динамо" – АЕК Ларнака відбудеться 15 вересня у Кракові. Поєдинок прийме стадіон "Краковія". Старт зустрічі призначений на 22:00 за київським часом.

У цифровому мовленні Т2 матчі "біло-синіх" у Лізі Європи не транслюватимуть. Починаючи з основної сітки, усі поєдинки другого за престижністю єврокубка на території України показуватиме офіційний транслятор турніру – медіасервіс MEGOGO.

Матчі єврокубків там доступні в передплаті "Максимальна". Окрім того, трансляція у найвищій якості буде доступна абонентам платформи Volia TV через канали MEGOGO Футбол. Матч коментуватимуть Вадим Скічко та Віталій Кравченко.

На вихідних "Динамо" здобуло першу перемогу в новому сезоні УПЛ. "Біло-сині" мінімально здолали "Львів". Єдиний м'яч у складі столичного гранда оформив Буяльський.