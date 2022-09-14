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"Динамо" – АЕК Ларнака: де дивитися матч Ліги Європи

Фото: Віталій Буяльський (крайній ліворуч) приймає вітання (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Антон Федорців

Трансляція матчу другого туру групового етапу Ліги Європи 2022/23 між київським "Динамо" та АЕКом із Ларнаки буде доступна на території України.

Де дивитись матч онлайн і на яких каналах, підкаже РБК-Україна.

Матч "Динамо" – АЕК Ларнака відбудеться 15 вересня у Кракові. Поєдинок прийме стадіон "Краковія". Старт зустрічі призначений на 22:00 за київським часом.

У цифровому мовленні Т2 матчі "біло-синіх" у Лізі Європи не транслюватимуть. Починаючи з основної сітки, усі поєдинки другого за престижністю єврокубка на території України показуватиме офіційний транслятор турніру – медіасервіс MEGOGO.

Матчі єврокубків там доступні в передплаті "Максимальна". Окрім того, трансляція у найвищій якості буде доступна абонентам платформи Volia TV через канали MEGOGO Футбол. Матч коментуватимуть Вадим Скічко та Віталій Кравченко.

На вихідних "Динамо" здобуло першу перемогу в новому сезоні УПЛ. "Біло-сині" мінімально здолали "Львів". Єдиний м'яч у складі столичного гранда оформив Буяльський.

До слова, раніше підготували анонс поєдинку "Шахтаря" та "Селтіка" на груповому етапі Ліги чемпіонів.

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