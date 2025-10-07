Дым растянулся на 12 км: появились спутниковые снимки пожара на нефтебазе в Феодосии

Во временно оккупированном Крыму, в Феодосии, продолжается пожар на нефтеналивном терминале в порту после удара беспилотников в ночь на 6 октября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

На снимках спутников за 6 октября виден дым от горящей нефтебазы, который простирается на 12 километров. Стоит заметить, что данный нефтеналивной терминал ранее уже подвергался атакам - в октябре 2024 года.

Он является крупнейшим в Крыму, с пропускной способностью 12 миллионов тонн нефтепродуктов в год и емкостями для одновременного хранения 250 тысяч тонн продукции.

