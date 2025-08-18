ua en ru
Дельцы проходили проверку на полиграфе: СБУ ликвидировала масштабный наркосиндикат

Понедельник 18 августа 2025 10:49
Дельцы проходили проверку на полиграфе: СБУ ликвидировала масштабный наркосиндикат Фото: СБУ ликвидировала наркосиндикат с прибылью 16 млн грн ежемесячно (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Служба безопасности и Национальная полиция разоблачили транснациональный канал контрабанды и сбыта кокаина в Украине. Во время масштабной операции задержаны 10 участников группировки и один их сообщник.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Службы безопасности Украины (СБУ) и Департамент Стратегических Расследований Нацполиции.

Детали дела

По данным следствия, фигуранты ежемесячно получали не менее 16 млн грн прибыли.

Для контроля курьеров они использовали профессиональный полиграф, а наркотики контрабандой поступали через зарубежных партнеров.

Кокаин распространяли через собственную сеть курьеров в Киевской, Одесской и Днепропетровской областях.

Для поиска клиентов фигуранты создали Телеграмм-каналы, а доставку осуществляли на арендованных авто с поддельными номерами.

Фото: СБУ и Нацполиция ликвидировали международный наркосиндикат в Украине (t.me/SBUkr)

Лидерами синдиката были местные рецидивисты с криминальным опытом. Курьеры не контактировали напрямую с организаторами, получая "товар" через посредников.

Во время 58 обысков изъяты наркотики, незарегистрированное оружие, боеприпасы, телефоны, компьютерная техника и черновые записи.

Кроме того, они зарабатывали на сбыте кокаина во время комендантского часа до 500 000 долларов ежемесячно.

Дельцы использовали удостоверения волонтеров, поддельные пропуска и документы различных госучреждений, чтобы поставлять наркотики VIP-клиентам.

Организатор руководил всеми "подчиненными" исключительно по телефону.

Для поиска клиентов создана сеть каналов в мессенджерах с доставкой 24/7.

Стоимость одного грамма кокаина с услугой "ночного такси" составляла 250 долларов. Только ночью дельцы сбывали до 2 000 доз кокаина, что приносило почти полмиллиона долларов чистой прибыли ежемесячно.

Задержанным сообщено о подозрении за создание и участие в преступной организации, а также за сбыт наркотиков.

Что грозит

Сейчас фигуранты находятся под стражей, им грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Операция проводилась совместно с Департаментом стратегических расследований Нацполиции под процессуальным руководством Днепровской окружной прокуратуры Киева.

Подобные случаи

Напомним, что Служба безопасности Украины (СБУ) и правоохранители Польши ликвидировали транснациональный канал контрабанды в Украину прекурсоров для изготовления, а также продажи тяжелых наркотиков.

Кроме того, мы писали, что в конце 2024-го в Черкасской области правоохранители ликвидировали преступную группировку, которая производила крупные партии тяжелых психотропных веществ.

Служба безопасности Украины Национальная полиция
