Диктатор відкинув. Козак "приносив" Путіну мирну угоду щодо України на початку війни, - Reuters

Коли почалося вторгнення Росії в Україну заступник керівника адміністрації президента Росії Дмитро Козак "приносив" президенту РФ Володимиру Путіну попередню угоду, яка нібито була укладена з Києвом. Але Путін відхилив її та продовжив "спецоперацію".

Угода, за даними видання, мала задовольнити вимогу Росії про те, щоб Україна не вступала до НАТО. За словами Козака, укладена ним угода нібито позбавляла Росію необхідності продовжувати війну в Україні. Він рекомендував Путіну погодитись на неї.

Своєю чергою, як пише Reuters, Путін ясно дав зрозуміти, коли йому надали угоду Козака, що поступки, про які домовився його помічник, не зайшли досить далеко, і що він розширив свої цілі, включивши до них анексію ділянок української території. У результаті угода зірвалася.

"Після 24 лютого Козаку дали карт-бланш: дали добро; він отримав угоду. Він приніс її назад, і вони сказали йому забратися. Все було скасовано. Путін просто змінював план по ходу справи", - сказало одне із джерел видання, близьких до російського. керівництва.