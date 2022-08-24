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Козак телефонував Єрмаку в день вторгнення, але отримав різку відповідь, - WP

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Україна, Середа 24 серпня 2022 18:00
Козак телефонував Єрмаку в день вторгнення, але отримав різку відповідь, - WP Фото: Андрій Єрмак, глава Офісу президента України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

З адміністрації президента Росії в день вторгнення подзвонили главі Офісу президента України Андрію Єрмаку та заявили, що українцям треба здаватись.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post.

За даними видання, в день вторгнення Єрмак дивився на свій телефон, на який дзвонили з Кремля. Не одразу, але слухавку Єрмак таки підняв та почув різкий голос заступник керівника адміністрації президента Росії Дмитра Козака.

Він заявив, що українцям час здаватися, проте Єрмак вилаявся на нього та поклав слухавку.

Нагадаємо, що раніше Єрмак надсилав лідерам світу фото вбитих росіянами дітей, аби ті надсилали більше допомоги Україні.

Також Резніков після початку війни отримав ультиматум від Шойгу з вимогою капітулювати.

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