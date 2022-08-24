Козак телефонував Єрмаку в день вторгнення, але отримав різку відповідь, - WP

З адміністрації президента Росії в день вторгнення подзвонили главі Офісу президента України Андрію Єрмаку та заявили, що українцям треба здаватись.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post .

За даними видання, в день вторгнення Єрмак дивився на свій телефон, на який дзвонили з Кремля. Не одразу, але слухавку Єрмак таки підняв та почув різкий голос заступник керівника адміністрації президента Росії Дмитра Козака.

Він заявив, що українцям час здаватися, проте Єрмак вилаявся на нього та поклав слухавку.