ua en ru
Вт, 15 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Общество Образование Деньги Изменения Экология
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Дышать может быть труднее: где в Киевской области зафиксировали загрязнение воздуха

12:34 15.09.2026 Вт
2 мин
Качество воздуха ухудшилось в двух городах столичного региона
aimg Ирина Костенко
Дышать может быть труднее: где в Киевской области зафиксировали загрязнение воздуха В Киевской области зафиксировали загрязнение воздуха (фото иллюстративное: Getty Images)
Стихия не застанет врасплох! Следи за изменениями погоды с РБК-Украина в Google

Утром 15 сентября в нескольких городах Киевской области зафиксировали временное ухудшение состояния атмосферного воздуха.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Киевской областной военной (государственной) администрации в Facebook.

В каких городах ухудшилось качество воздуха

Согласно данным мониторинга, временное ухудшение состояния атмосферного воздуха утром вторника, 15 сентября, наблюдалось:

  • в Белой Церкви;
  • в Обухове.

Уточняется, что в других населенных пунктах Киевской области (где производится мониторинг), превышений показателей допустимого содержания химических и биологических веществ в атмосферном воздухе - не наблюдалось.

"Уровень гамма-излучения в Киевской области соответствует природному фону", - добавили в Киевской ОВА.

Чем загрязнен воздух в этих городах

Сообщается, что основным загрязнителем атмосферного воздуха выступает мелкодисперсная пыль.

Она может вызвать дискомфорт при дыхании:

  • у людей старшего возраста;
  • у людей, чувствительных к раздражениям;
  • у детей.

Как советуют действовать местным жителям

До улучшения ситуации специалисты советуют местным жителям:

  • держать окна закрытыми;
  • по возможности - ограничить длительное пребывание на открытом воздухе;
  • пить достаточно воды;
  • при наличии воздухоочистителя - использовать его на максимальной мощности.

Дышать может быть труднее: где в Киевской области зафиксировали загрязнение воздухаПубликация Киевской ОВА (скриншот: facebook.com/koda.gov.ua)

Как можно следить за качеством воздуха онлайн

За качеством воздуха в разных локациях Киевской области можно следить онлайн - с помощью данных украинской экологической системы SaveEcoBot.

Она мониторит информацию о состоянии воздуха в населенных пунктах Украины в режиме реального времени.

При этом индекс качества атмосферного воздуха рассчитан по формуле NowCast (US EPA) для главного загрязнителя - мелкодисперсной пыли фракции 2,5 микрона.

Напомним, ранее мы рассказывали, что в Украину идет резкое похолодание.

Кроме того, мы объясняли, как синоптическая ситуация может влиять на качество воздуха.

Читайте также, какой может быть погода в Украине в сентябре в целом.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Киевская область Погода в Украине Пожар Экология Загрязнение воздуха Советы Атака дронов
Новости
В Киеве второй раз за утро под ударом АЗС, есть пострадавшие
В Киеве второй раз за утро под ударом АЗС, есть пострадавшие
Аналитика
"Одноразовые агенты" и поджоги: как Россия ведет диверсионную войну в ЕС и чем отвечает Европа
Роман Коткорреспондент РБК-Украина "Одноразовые агенты" и поджоги: как Россия ведет диверсионную войну в ЕС и чем отвечает Европа