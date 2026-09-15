Дышать может быть труднее: где в Киевской области зафиксировали загрязнение воздуха

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Киевской областной военной (государственной) администрации в Facebook.

В каких городах ухудшилось качество воздуха

Согласно данным мониторинга, временное ухудшение состояния атмосферного воздуха утром вторника, 15 сентября, наблюдалось:

в Белой Церкви;

в Обухове.

Уточняется, что в других населенных пунктах Киевской области (где производится мониторинг), превышений показателей допустимого содержания химических и биологических веществ в атмосферном воздухе - не наблюдалось.

"Уровень гамма-излучения в Киевской области соответствует природному фону", - добавили в Киевской ОВА.

Чем загрязнен воздух в этих городах

Сообщается, что основным загрязнителем атмосферного воздуха выступает мелкодисперсная пыль.

Она может вызвать дискомфорт при дыхании:

у людей старшего возраста;

у людей, чувствительных к раздражениям;

у детей.

Как советуют действовать местным жителям

До улучшения ситуации специалисты советуют местным жителям:

держать окна закрытыми;

по возможности - ограничить длительное пребывание на открытом воздухе;

пить достаточно воды;

при наличии воздухоочистителя - использовать его на максимальной мощности.

Публикация Киевской ОВА (скриншот: facebook.com/koda.gov.ua)

Как можно следить за качеством воздуха онлайн

За качеством воздуха в разных локациях Киевской области можно следить онлайн - с помощью данных украинской экологической системы SaveEcoBot.

Она мониторит информацию о состоянии воздуха в населенных пунктах Украины в режиме реального времени.

При этом индекс качества атмосферного воздуха рассчитан по формуле NowCast (US EPA) для главного загрязнителя - мелкодисперсной пыли фракции 2,5 микрона.