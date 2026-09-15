Дышать может быть труднее: где в Киевской области зафиксировали загрязнение воздуха
Утром 15 сентября в нескольких городах Киевской области зафиксировали временное ухудшение состояния атмосферного воздуха.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Киевской областной военной (государственной) администрации в Facebook.
В каких городах ухудшилось качество воздуха
Согласно данным мониторинга, временное ухудшение состояния атмосферного воздуха утром вторника, 15 сентября, наблюдалось:
- в Белой Церкви;
- в Обухове.
Уточняется, что в других населенных пунктах Киевской области (где производится мониторинг), превышений показателей допустимого содержания химических и биологических веществ в атмосферном воздухе - не наблюдалось.
"Уровень гамма-излучения в Киевской области соответствует природному фону", - добавили в Киевской ОВА.
Чем загрязнен воздух в этих городах
Сообщается, что основным загрязнителем атмосферного воздуха выступает мелкодисперсная пыль.
Она может вызвать дискомфорт при дыхании:
- у людей старшего возраста;
- у людей, чувствительных к раздражениям;
- у детей.
Как советуют действовать местным жителям
До улучшения ситуации специалисты советуют местным жителям:
- держать окна закрытыми;
- по возможности - ограничить длительное пребывание на открытом воздухе;
- пить достаточно воды;
- при наличии воздухоочистителя - использовать его на максимальной мощности.
Публикация Киевской ОВА (скриншот: facebook.com/koda.gov.ua)
Как можно следить за качеством воздуха онлайн
За качеством воздуха в разных локациях Киевской области можно следить онлайн - с помощью данных украинской экологической системы SaveEcoBot.
Она мониторит информацию о состоянии воздуха в населенных пунктах Украины в режиме реального времени.
При этом индекс качества атмосферного воздуха рассчитан по формуле NowCast (US EPA) для главного загрязнителя - мелкодисперсной пыли фракции 2,5 микрона.
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