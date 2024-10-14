Дифференцированные акцизы на сигареты и ТВЭНы обеспечит 21 млрд грн поступлений в бюджет, - эксперт

При дифференциации ставок на табачные изделия для электрического нагрева (ТВЭН) и сигареты налоговые поступления в государственный и местные бюджеты увеличатся на 21 млрд грн к 2028 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на колонку Татьяны Потопальской, эксперта по вопросам налогообложения, члена Экспертного совета по подготовке обобщающих налоговых консультаций при Министерстве финансов Украины.

По ее оценкам, налоговые поступления в государственный и местные бюджеты (акцизный налог, НДС и розничный 5% акцизный налог) в 2025 году должны быть больше на 5.2 млрд грн из-за дифференциации акцизных ставок на табачные изделия по сравнению со сценарием с одинаковыми ставками на сигареты и ТВЭН.

"Если экстраполировать примененный на 2025 год метод расчета с применением дифференцированных ставок и на 2026-2028 годы, срока, на который рассчитан проект нового акцизного плана, сумма дополнительных бюджетных поступлений составит почти 21 млрд грн за 4 года", - отметила эксперт.

По ее мнению, это может произойти за счет переключения части потребителей сигарет на полностью легальную продукцию ТВЭН вместо перехода в нелегальный сегмент сигарет.

Согласно исследованию, в отличие от рынка традиционных сигарет, где есть значительная доля теневого сегмента, рынок ТВЭН в Украине развивается только в легальном поле, без подделок, и обеспечивает стабильность налоговых поступлений.

Потопальская отметила, что в Украине к 2021 году уже действовали разные ставки на сиграреты и ТВЭН, при чем в тот период ставки на ТВЭН были определены на вес.

Правительственным законопроектом предусмотрено повышение ставки на табачные стики с 2025 года, однако поднимать их планируют разными темпами по сравнению с сигаретами. К примеру, в следующем году минимальный акциз на сигареты будет 78 евро за 1 тысячу, а для ТВЭН – 70.4 евро за 1 тысячу. Разница в налогообложении составит не полных 10%.

По словам эксперта, в ЕС средний уровень дифференциации между акцизными ставками на эти продукты в странах-членах составляет более 60%.

Как отмечалось, парламент готовится рассмотреть во втором чтении правительственный законопроект №11090 . Он предусматривает перевод ставок акцизного налога на табачные изделия в евро; продление действующего акцизного графика до 2028 года для окончательного достижения минимального уровня, установленного в ЕС (90 евро за 1000 штук сигарет); имплементацию европейской практики по налогообложению ТВЭН в части дифференциации акцизных ставок по сравнению с сигаретами.