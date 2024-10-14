Диференційовані акцизи на сигарети і ТВЕНи забезпечать 21 млрд грн надходжень у бюджет, - експерт

За умови диференціації ставок на тютюнові вироби для електричного нагрівання (ТВЕН) та сигарети податкові надходження до державного та місцевих бюджетів збільшаться на 21 млрд грн до 2028 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на колонку Тетяни Потопальської, експертка з питань оподаткування, членкині Експертної ради з питань підготовки узагальнюючих податкових консультацій при Міністерстві фінансів України.

За її оцінками, податкові надходження до державного та місцевих бюджетів (акцизний податок, ПДВ та роздрібний 5-% акцизний податок) у 2025 році мають бути більшими на 5.2 млрд грн через диференціацію акцизних ставок на тютюнові вироби порівняно зі сценарієм з однаковими ставками на сигарети та ТВЕН.

"Якщо екстраполювати застосований на 2025 рік метод розрахунку із застосуванням диференційованих ставок і на 2026-2028 роки, терміну, на який розрахований проект нового акцизного плану, то сума додаткових бюджетних надходжень сягне майже 21 млрд грн за 4 роки", - зазначила експертка.

На її думку, це може відбутись за рахунок переключення частини споживачів сигарет на повністю легальну продукцію ТВЕН замість переходу у нелегальний сегмент сигарет.

Згідно з дослідженням, на відміну від ринку традиційних сигарет, де є значна частка тіньового сегменту, ринок ТВЕН в Україні розвивається лише у легальному полі, без підробок, та забезпечує стабільність податкових надходжень.

Потопальська зазначила, що в Україні до 2021 року вже діяли різні ставки на сиграрети і ТВЕН, при чому в той період ставки на ТВЕН були визначені на вагу.

Урядовим законопроектом передбачено підвищення ставки на тютюнові стіки з 2025 року, проте піднімати їх планують різними темпами порівняно із сигаретами. Наприклад, у наступному році мінімальний акциз на сигарети буде 78 євро за 1 тисячу, а для ТВЕН – 70.4 євро за 1 тисячу. Різниця в оподаткуванні становитиме не повних 10%.

За словами експертки, в ЄС середній рівень диференціації між акцизними ставками на ці продукти у країнах-членах складає більше 60%.

Як зазначалося, парламент готується розглянути у другому читанні урядовий законопроєкт №11090. Він передбачає переведення ставок акцизного податку на тютюнові вироби в євро; продовження чинного акцизного графіку до 2028 року для остаточного досягнення мінімального рівня, встановленого в ЄС (90 євро за 1000 штук сигарет); імплементацію європейської практики щодо оподаткування ТВЕН в частині диференціації акцизних ставок порівняно з сигаретами.