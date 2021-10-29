ru ua
Пт, 29 жовтня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

На порталі "Дія" з'явиться реєстрація призовників, військовозобов'язаних та резервістів

Новость на русском →
Київ, П'ятниця 29 жовтня 2021 16:46
На порталі "Дія" з'явиться реєстрація призовників, військовозобов'язаних та резервістів Фото: в "Дії" з'являться документи військовозобов'язаних (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Сергей Новиков

На порталі державних електронних послуг "Дія" з'явиться можливість реєстрації призовників, військовозобов'язаних та резервістів. І замість паперового документа вони зможуть отримати Military ID.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони.

Як заявив міністр оборони України Андрій Таран, на порталі "Дія" буде відображатися інформація з Єдиного реєстру призовників, військовозобов'язаних і резервістів. Реалізація проекту Електронного центру комплектування та соціальної підтримки (Е-ТЦК) в "Дії" запланована протягом 2022-2023 років.

"Вже закладені принципи цифровізації процесів військового обліку як на рівні територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, так і в системі ведення військового обліку в державі. Це дозволить в короткостроковій перспективі замість паперового документа мати Military ID-номер. Він буде формуватися при внесенні даних людини до реєстру - буде генеруватися унікальний запис, який ніколи не буде повторюватися у іншої особи", - додав Таран.

Очікується, що в онлайн-режимі, наприклад, можна буде змінити реєстрацію місця проживання або побачити інформацію про включення до реєстру - номер аккаунта в ньому і т. д.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в додатку "Дія" будуть доступні нові документи, РБК-Україна розписало, які і коли саме.

Читайте РБК-Україна в Google News
Міністерство оборони України Дія
NEWS
Київ йде на локдаун. Скільки може тривати тотальний карантин
Київ йде на локдаун. Скільки може тривати тотальний карантин
DAILY
Борис Філатов: Владі вистачило мудрості, щоб далі не з'ясовувати стосунки з місцевими елітами
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Борис Філатов: Владі вистачило мудрості, щоб далі не з'ясовувати стосунки з місцевими елітами