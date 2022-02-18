Didi пішов з України і скоротив штат у Китаї: що відбувається

Що таке Didi

Didi - китайський агрегатор таксі. Основна аудиторія сервісу знаходиться в Китаї - понад 450 мільйонів користувачів і кілька мільйонів водіїв. Компанію заснували в 2012 році - засновники залучили за цей час більше $21 мільярда інвестицій. Зараз оцінка Didi перевищує $56 мільярдів.

Ситуація з Україною

У лютому 2021 року стало відомо, що Китайський агрегатор таксі Didi почав підготовку до запуску в Україні. Компанія планувала почати роботу в 2021 році, але цього так і не сталося. Вже в лютому 2022 року стало відомо, що сервіс скасував запуск.

Команду для запуску Didi почав збирати в 2020 році. Компанія повинна була стати четвертим великим сервісом - після Bolt, Uber, Uklon. Раніше сервіс з'явився в Росії (Листопад 2020 року) і Казахстані (Травень 2021 року).

Що кажуть в Uklon

РБК-Україна звернулося за коментарем ситуації до Bolt, Uber, Uklon. Ситуацію прокоментували тільки представники Uklon. В українській компанії повідомили, що готувалися до виходу Didi, у зв'язку з чим зробили наголос на підвищення рівня безпеки для користувачів сервісу.

"Нові функції з контролю швидкості, чорний список для пасажира / водія і кнопку SOS для екстрених ситуацій ми запустили навіть раніше, ніж планували. Восени минулого року запрацювала страховка послуги "Драйвер" (тимчасового водія для вашого авто). Все це було зроблено в найкоротші терміни",- розповів виданню РБК-Україна операційний директор і співзасновник tech/uklon Сергій Смусь.

Сергій Смусь вважає, що посилення конкуренції "розігріває" економіку України. У Uklon поява міжнародних гравців на ринку називають плюсом для економіки, бо приходять нові інвестиції. Сергій Смусь позитивно ставиться до конкуренції від світових гігантів, бо вони роблять компанію сильніше.

Чому так сталося

На ситуацію вплинув китайський уряд. Влада тиснула на компанію, змушуючи Didi зупинити реєстрацію нових користувачів на рідному ринку. Це викликано виходом Didi на IPO в Нью-Йорку. Уряд не влаштував, що сервіс збирає інформацію про жителів Китаю і її можуть викрасти.

Крім того, в компанії почалися масові звільнення – Didi вже скоротив до 20% штату. Цей крок необхідний, щоб урізати витрати перед виходом на біржу. На кінець 2020 року в штаті компанії працювало понад 15 тисяч осіб.