Бриллиант "Шахтера" вывел сборную Украины вперед в матче с Северной Македонией: видео

Национальная команда Украины усилиями полузащитника Георгия Судакова повела в счете в противостоянии в квалификации к чемпионату Европы 2024 года против Северной Македонии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на протокол поединка.

Серия атак "сине-желтых" в середине первого тайма принесла плоды. На 30-й минуте Судаков сместился в центр с левого фланга и после касания Зинченко решил бить из-за пределов штрафной. Мяч задел защитника Серафимова и влетел точно в угол. Видео гола Судакова: