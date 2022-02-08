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Діалог не завершено. Путін розповів про підготовку відповіді Росії щодо "гарантій безпеки"

Автор: Артур Родивилов

Президент РФ Володимир Путін заявив, що Захід обійшов питання щодо "гарантій безпеки". Росія готує відповідь США і ЄС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресконференцію за підсумками зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном.

"Що буде далі. Підготуємо відповідь на той папір, який ми отримали з Брюсселя і Вашингтона. Загалом я пана Макрона поінформував про це. Направимо в Вашингтон і Брюссель. Там є дві речі, які можна обговорювати, вони правда другорядні. Будемо домагатися відповіді на ключові питання. У відповіді, яку ми отримали, я не буду розкривати кожну статтю, але по жодному з пунктів не просто немає відповіді "ні" або "так", їх просто обійшли. Я не вважаю, що на цьому наш діалог завершено", - заявив Путін.

За його словами, Макрон розповів про позицію Франції щодо "гарантій безпеки".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Міністерство закордонних справ Росії направило запити щодо "гарантій безпеки" 57 країнам-членам ОБСЄ та НАТО. У них зачіпаються ті ж питання, які Росія піднімала в попередніх листах, зокрема, відмова від розширення НАТО, в тому числі за рахунок вступу України.

Напередодні представник Держдепартаменту США Нед Прайс заявив, що Білий дім зацікавлений у продовженні діалогу з Росією щодо "гарантій безпеки". Обговорення йдуть з кінця 2021 року, але Москва висуває неприйнятні для Заходу умови.

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