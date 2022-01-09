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Діалог з Росією в Раді РФ-НАТО не передбачає схвалення пропозицій Москви, - Боррель

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Брюссель, Неділя 09 січня 2022 15:50
Діалог з Росією в Раді РФ-НАТО не передбачає схвалення пропозицій Москви, - Боррель Фото: Жозеп Боррель, високий представник ЄС із закордонних справ (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Обговорення пропозицій Росії щодо "гарантій безпеки" в рамках Ради РФ-НАТО не передбачає їх схвалення. Це один з кроків по створенню платформи для дипломатичного діалогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на високого представника ЄС із закордонних справ Жозепа Борреля.

"Діалог з Росією на засіданні Ради РФ-НАТО не має на увазі будь-якого схвалення російських пропозицій", - написав дипломат у своєму блозі.

Боррель додав, що деякі російські пропозиції щодо так званих "гарантій безпеки" несумісні з принцами побудови європейської безпеки, зокрема, з Гельсінським Заключним актом 1975 року. При цьому він зазначив, що деякі ініціативи Москви можуть бути корисними.

Нагадаємо, ввечері 9 січня відбудеться перший раунд переговорів США і Росії щодо "гарантій безпеки".

Зазначимо, РБК-Україна писало про те, що в Москві не виключають того, що обговорення з США щодо "гарантій безпеки" можуть обмежитися лише однією зустріччю, якщо Вашингтон не вислухає аргументи Кремля.

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