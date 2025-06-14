ДФТГ vs "Шахеды". Поможет ли эксперимент Минобороны бороться с российскими дронами

Кабмин на днях дал старт эксперименту – добровольцев будут привлекать к отражению дроновых атак. Таким образом власть хочет усилить противодействие "Шахедам", которые РФ каждую ночь запускает по Украине.
Что известно об этой инициативе и будет ли эффективным эксперимент Минобороны, - в материале РБК-Украина.
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Едва ли не с каждой масштабной атакой Россия запускает по Украине все больше и больше БПЛА. В ночь на 25 мая украинцев атаковали 250 "Шахедов" и дронов-имитаторов, во время атаки в ночь на 1 июня ударных дронов и имитаторов было 472, а в ночь на 9 июня - 479. И тенденция у оккупантов идет к увеличению.
Вместе с тем россияне изменили и тактику атак. Враг выбирает населенный пункт или объект и массированно атакует его большим количеством дронов. При этом использует дроны-имитаторы, чтобы перегрузить украинскую ПВО, и запускает беспилотники на больших высотах, где они хоть и видны радарам, но не достижимы пулеметам мобильных огневых групп. Как результат – части "Шахедов" все же удается достигать целей.
На днях правительство приняло постановление о запуске экспериментального проекта для усиления противодействия ударным дронам. Проект, инициированный Минобороны, предусматривает создание групп противовоздушной защиты из числа участников добровольческих формирований территориальных громад (ДФТГ).
Группы противовоздушной защиты, как рассказали в Минобороны, будут подчиняться командирам Сил территориальной обороны и командованию Воздушных сил, а формировать их будут по территориальному принципу.
В состав групп будут привлекать добровольцев, которые не подлежат мобилизации и прошли соответствующую подготовку. Эти добровольцы смогут использовать для защиты неба ударные дроны, пилотируемые воздушные суда, личное стрелковое оружие, средства радиоэлектронной борьбы и системы искусственного интеллекта.
Фото: россияне ежедневно атакуют "Шахедами" украинские города и села (Getty Images)
Ежемесячно россияне, по данным Главного управления разведки, изготавливают около 2700 "Шахедов" и почти столько же дронов-имитаторов. Для противодействия дальнобойным вражеским БПЛА в начале 2023 года по регионам начали создавать мобильные огневые группы. То есть бойцы на внедорожниках с пулеметами или автоматическими пушками.
Сегодня, по словам военного эксперта Павла Нарожного, наибольшее количество "Шахедов" сбивают именно мобильные группы. Для противодействия ударным дронам, используют и другие средства - РЭБ, ПЗРК, ЗРК, самолеты и вертолеты. А также зенитные дроны.
"Это новейшее направление, в нем есть как плюсы, так и минусы. Какие плюсы? Стоимость одного такого дрона – 1000 долларов. Минусы – для каждого зенитного дрона нужен оператор. Это должен быть человек, который его ведет к цели", – сказал эксперт в комментарии РБК-Украина.
То есть, если на Киев, или какой-то другой город, будет лететь 200, 300 или 500 дронов, то понадобится столько же зенитных дронов, уточнил Нарожный. И чем больше участок, который нужно защитить, тем больше нужно дронов, и как следствие – операторов.
"Дальность зенитного дрона относительно не большая – 10-15 км. То есть, представим Киев, который надо прикрыть. Оператор должен находиться именно там, где летит "Шахед", или вблизи какого-то стратегического объекта. Но мы не знаем, что завтра будет атаковать враг. То есть, берем 100 операторов дронов и возим их туда-сюда. Идея хорошая, но ее сложно реализовать", – отметил он.
Фото: мобильные огневые группы - основной инструмент против "Шахедов" (Getty Images)
Кроме того, зенитные дроны могут работать на скорости до 200 км в час, тогда как скорость "Шахеда" 200-250 км в час. А во время последней атаки на Киев, как писал профильный портал Defense Express, россияне вообще использовали реактивные "Шахеды". И это является еще одной проблемой.
"Я лично сложно представляю, как можно именно дроном сбить, например, реактивный "Шахед". Сложно это сделать и с обычным. Поэтому для сбивания "Шахедов" все же больше применяются другие средства, и это не дроны. Но есть и практика сбивать "Шахеды" именно зенитными дронами, я знаю, что такие прецеденты были", – рассказал РБК-Украина руководитель медиа-группы 413 батальона "РЕЙД" Сил беспилотных систем Алексей Годзенко.
Сегодня, по словам Годзенко, зенитные дроны эффективно используются для борьбы с разведывательными беспилотниками россиян, которые несут значительную опасность для Сил обороны. Дроны-разведчики корректируют артиллерию, ищут позиции войск, артиллерии, склады, опорные пункты.
"Вот с такими беспилотниками преимущественно и борются зенитными дронами на самом деле. Это всевозможные "Залы", "Фурии", "Орланы", "Молния-2", который сейчас популярен у россиян. Так вот – эти дроны гораздо медленнее. Именно против них используются зенитные дроны", – отметил он.
Вместе с тем, чтобы охотиться на "Шахеды" зенитным дроном, нужен немалый опыт, ведь даже самым простым "Мавиком" достаточно сложно управлять, сказал РБК-Украина военный.
"А FPV – это совершенно другая история. На FPV, а это и зенитные дроны, летать намного сложнее. Поэтому существуют курсы, которые занимают не один день. Существуют целые школы. У нас в батальоне есть такая школа, где людей учат неделями управлять FPV-дронами. И, скажем так, сбить вражескую птичку, которая движется достаточно быстро, это вообще чуть ли не верх мастерства. Это очень сложно", – считает Годзенко.
Фото: для противодействия "Шахедам" зенитными дронами нужны опытные операторы (Getty Images)
Более того, по его словам, имеющиеся в Украине школы операторов дронов уже работают на пределе своих возможностей, ведь готовят специалистов для фронта. Поэтому, по мнению военного, есть единственная группа людей, которая сможет в короткие сроки стать в ряды будущих отрядов.
"Единственная группа людей, которые могут это делать, прийти подготовленные и уже завтра сбивать "Шахеды" – это ветераны, которые именно летали на FPV-дронах", – сказал он.
Одно из очень эффективных средств против "Шахедов", по словам Нарожного – авиация. Речь идет не об истребителях F-16, "Миражах" или советских "Мигах", а об обычных гражданских легкомоторных самолетах или вертолетах. Они легко догонят "Шахед", поэтому смогут им противодействовать, считает эксперт.
"Самолеты и вертолеты есть в большом количестве у частных лиц, которые имеют соответствующие лицензии, разрешения и тому подобное. На такой самолет можно установить пулемет, выдать пару тысяч патронов, или посадить военнослужащего с этим пилотом. И этот военнослужащий будет сбивать "Шахеды", – пояснил Нарожный.
Минобороны решило двигаться и в этом направлении тоже. Вышеупомянутое постановление правительства, среди прочего, предусматривает разрешение на использование частной авиации для противовоздушной обороны.
"Раньше не было правовых оснований для привлечения частных самолетов к выполнению задач ПВО, несмотря на то, что сознательные граждане давно предлагают свою технику и свое участие в отражении воздушных нападений противника. Этот шаг позволит усилить возможности ПВО в условиях растущего применения врагом ударных дронов", – пояснил это решение министр обороны Рустем Умеров.
Однако как это будет работать на практике – владельцы легкомоторных самолетов или вертолетов будут предоставлять свои борта военным, или сами будут участвовать в отражении атак – пока остается непонятным.
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В общем, зенитные дроны могут стать одним из средств противодействия "Шахедам", но, возможно, не в краткосрочной перспективе. Ведь сначала придется подготовить гражданских, которые захотят вступить в отряды противовоздушной защиты, и обеспечить их всем необходимым для выполнения задач. И только после этого они смогут приступить к защите украинского неба.
При подготовке материала использовались публикация Министерства обороны Украины, заявление министра обороны Рустема Умерова, публикация портала Defense Express и комментарии военного эксперта Павла Нарожного и руководителя медиа-группы 413 батальона "РЕЙД" Сил беспилотных систем Алексея Годзенко.
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