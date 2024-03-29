Дезинформируют об отключениях. В "Укрэнерго" предупредили о мошенниках

"Мошенники снова используют название нашей компании в своих целях. На этот раз они создали фейковый Telegram-канал об отключении, скопировав наш логотип", - пишет пресс-служба.

Отмечается, что правдивая информация об энергоснабжении публикуется исключительно на официальных сайтах и страницах местных облэнерго. Также ее можно узнать в личном электронном кабинете потребителя.



"Пожалуйста, присылайте жалобы на такие ложные сообщения и не допускайте их распространения", - добавляет пресс-служба.