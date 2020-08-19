Чинному поліцейському вручили підозру у справах Майдану

Слідчі Державного бюро розслідувань вручили підозру у справах Майдану заступнику начальника відділу поліції - начальнику слідчого відділу Смілянського відділу поліції в Черкаській області. Його підозрюють у незаконному переслідуванні 7 учасників Революції Гідності в 2014 році.

Про це повідомили у прес-службі ДБР.

"За даними слідства, 24 січня 2014 правоохоронець... при відсутності будь-яких доказів, що вплинув на підлеглих слідчих і схилив їх притягнути до кримінальної відповідальності по справі "Черкаського євромайдан" сім завідомо невинних осіб", - повідомили в ГБР.

Як зазначили в Держбюро, постраждалі були затримані нібито за організацію масових заворушень і захоплення державних або громадських будівель, хоча зазначені правопорушення не вчиняли.

"В подальшому зазначених осіб за клопотанням слідчих взяли під варту", - додали в ГБР.

Таким чином, начальник слідчого відділу поліції підозрюється в:

умисному впливі на працівників правоохоронних органів з метою добитися прийняття ними незаконних рішень (ч. 2 ст. 343 КК України);

організації притягнення завідомо невинних осіб до кримінальної відповідальності, сполученого з фальсифікацією (ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 372 КК України);

організації в особистих інтересах дій слідчих по завідомо незаконного утримання під вартою, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 371 КК України);

незаконному перешкоджанні за попередньою змовою групою осіб проведення зборів громадян (ч. 2 ст. 28, ст. 340 КК України).

Раніше повідомлялося, що ДБР завершило розслідування відносно колишнього слідчого Києва, який підозрюється у незаконному затриманні учасника Евромайдана.

Також РБК-Україна писало, що у ДБР продовжують проводити заочні розслідування по справах Майдану.