Чинного президента Ісландії обрали на другий термін

На виборах в Ісландії переміг чинний президент Гудни Йоханнессон. Він набрав 92,2 відсотка голосів.

Про це пише Deutsche Welle.

Офіційні дані з результатами виборів були оприлюднені в неділю, 28 червня. Ще 7,8 відсотка виборців підтримали кандидатта від правих сил Гудмундура Франкліна Йонссона.

Вибори президента пройшли в Ісландії 27 червня. Правом голосу могли скористатися 252 217 осіб. Явка склала 66,9 відсотка.

Президента Ісландії обирають на 4 роки. Глава держави виконує в основному представницькі функції, але у нього є право накладати вето на прийняті закони і скликати референдуми. Кількість термінів його перебування на посаді не обмежений.

Йоханнессон займає пост глави держави з 2016 року, його попередник Оулавюр Рагнар Грімссон був президентом Ісландії впродовж 20 років.

Нагадаємо, 28 червня в Польщі відбувся перший тур президентських виборів, Дуда пройшов у другий тур.

Раніше президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Росія та Польща втручаються у внутрішні справи і вибори в країні.