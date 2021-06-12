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Чинна глава ОБСЄ вдруге з початку року їде до України

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Відень, Субота 12 червня 2021 19:08
Чинна глава ОБСЄ вдруге з початку року їде до України Фото: глава ОБСЄ Анн Лінде (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Діюча глава Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) Анн Лінде вдруге з початку року їде до України. Її візит триватиме 13-15 червня.

Про це йдеться в повідомленні на сайті МЗС України.

Повідомляється, що Лінде відвідає Україну з робочим візитом на запрошення міністра закордонних справ Дмитра Кулеби.

Ключовими темами переговорів стануть ситуація на тимчасово окупованих територіях України, зусилля з політико-дипломатичного врегулювання російсько-українського збройного конфлікту, діяльність Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, свобода судноплавства в Азовському і Чорному морях.

Міністри приділять особливу увагу крокам для розвитку політичного діалогу України та Швеції, збільшенню обсягів торгівлі та інвестицій, зміцненню взаємодії в міжнародних організаціях, активізації співпраці в культурній та гуманітарній сферах.

Лінде і Кулеба відвідають зону проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що місію ОБСЄ на кордоні України з Росією продовжили всього на два місяці через позицію Москви. Зазвичай мандат продовжується на чотири місяці.

До цього Євросоюз в ОБСЄ відкинув російський наратив про нібито "внутрішній" характер конфлікту на сході України.

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