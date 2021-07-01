ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Діяв з 2020 року: у Литві скасували карантин

Новость на русском →
Вільнюс, Четвер 01 липня 2021 13:37
Діяв з 2020 року: у Литві скасували карантин Фото: карантин у Литві скасували (GettyImages)
Автор: Анастасія Рокитна

Карантин, що діє в Литві з листопада 2020 року в рамках заходів по боротьбі з пандемією, скасований. Кабінет міністрів країни скасував карантин через поліпшення епідемічної ситуації.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на видання Delfi.

Маски не потрібні під час заняття спортом або на вулиці. Вони все ще будуть обов'язковими в закритих приміщеннях, включаючи торгові центри, громадський транспорт, загальні приміщення в офісах і під час зборів.

Всі жителі можуть перебувати як в приміщенні, так і на літніх терасах закладів громадського харчування - досі всередині обслуговували тільки власників "паспорта можливостей". Без обмеження працюють різні місця проведення дозвілля та розваг.

Згідно з новими послабленнями, можуть працювати нічні клуби, інші місця розваг, тоталізатори і казино, важливо дотримуватися дистанції. Більше не обмежують кількість відвідувачів лазень і басейнів.

Під час занять з дітьми в приміщенні може перебувати не більше 30 дітей - це стосується і дитячих таборів.

Нагадаємо, у Литві всіх хворих коронавірусом перевірятимуть на штам "Дельта".

Читайте РБК-Україна в Google News
Литва Карантин
NEWS
Тарифи знову підвищили: скільки коштуватиме газ у липні
Тарифи знову підвищили: скільки коштуватиме газ у липні
DAILY
Ведмежа послуга. Як в Україні торгують фальшивими ПЛР-тестами і чим це небезпечно
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Ведмежа послуга. Як в Україні торгують фальшивими ПЛР-тестами і чим це небезпечно