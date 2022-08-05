Дії російських окупантів підірвали безпеку Запорізької АЕС, - британська розвідка

Після п'яти місяців окупації наміри Росії щодо Запорізької АЕС залишаються неясними. Однак дії, які вони зробили на об'єкті, ймовірно, підірвали безпеку і безпеку нормальної експлуатації станції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії в Twitter .

Як наголошується в повідомленні, російські сили діють в районах, прилеглих до електростанції, і використовують артилерійські підрозділи, що базуються в цих районах, для обстрілів української території на західному березі Дніпра.

Російські сили використовували ширшу територію об'єкта, зокрема сусіднє місто Енергодар, для відпочинку своїх сил, "використовуючи захищений статус атомної електростанції, щоб знизити ризик для свого обладнання та персоналу від нічних українських атак", додали в Міноборони Британії.