Дії Нікопольського заводу феросплавів щодо TIU Canada погіршують відносини з Канадою, - АУДР

Дії Нікопольського заводу феросплавів, який знаходиться у власності олігарха Ігоря Коломойського, щодо відключення від електромережі сонячної станції канадської компанії TIU Canada відштовхують інших інвесторів, які могли б вкладати кошти в економіку України.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву директора зі зв’язків з органами влади Американсько-української ділової ради (US UBS) Марини Антонової.

Вона підкреслила, що коли організація виступає з приводу іноземних інвестицій в Україну, то зазвичай говорить про те, що найбільшим ворогом в Україні сьогодні є, безумовно російська агресія і внутрішня корупція.

"Коли ми бачимо такі кейси, з якими стикнулася компанія TIU Україна ми хочемо ще раз нагадати українській владі, міжнародному співтовариству про те, що так бажані іноземні інвестиції, яких ми так всі прагнемо залучити в Україну - це не абстрактні якісь речі, це цілком конкретні компанії, які сьогодні працюють в Україні попри всі труднощі, попри всю невизначеність політичної, економічної, соціальної ситуації в Україні", - сказала Антонова.

На її думку 70% компаній, які входять в Американсько-українську ділову раду, з радістю збільшили би свої інвестиційні портфелі в Україну, якщо би бізнес-клімат, якщо би інвестиційний клімат в Україні був сприятливіший.

"Випадки, з якими стикнулася "TIU Україна" нагадують нам про те, наскільки важливо зберегти оту довіру іноземних інвесторів міжнародного співтовариства до України як до держави", - додала Антонова.

При цьому вона закликала українську владу, суди справедливо розглянути проблему компанії і винести справедливий вирок за результатами судових розглядів, щоб поставити крапку в цій "абсурдній справі".

Антонова нагадала, що Канада - є одним з відданіших партнерів України вже більше 30 років.

"Я думаю, що завдання української влади, завдання тих українців, які відповідають за сприятливий бізнес-клімат - це зробити так, щоб стосунки України і Канади продовжувалися ще багато років без отаких випадків, які безумовно тільки відлякують іноземних інвесторів і не тільки з Канади, але і з інших країн світу", - підкреслила вона.

Раніше Валентина Бєлякова, директорка компанії TIU Canada, заявила, що акціонер Нікопольського заводу феросплавів – олігарх Ігор Коломойський особисто дав команду зупинити роботу сонячної станції під Нікополем, яка належить цій компанії.

Через це TIU Canada вимагає від української влади захисту через протизаконні дії Нікопольського заводу феросплавів, у зв’язку з тим, що підприємство незаконно відключило від електромережі сонячну електростанцію компанії у березні 2020 року.