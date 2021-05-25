"Дії Білорусі матимуть наслідки": прем'єр Британії відреагував на відео з Протасевичем

Про це у своєму Twitter заявив прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон.

"Відео Романа Протасевича викликає глибокі переживання. Як журналіст і пристрасний прихильник свободи слова я закликаю до його негайного звільнення. Дії Білорусі матимуть наслідки", - написав Джонсон.

В неділю в Мінську примусово посадили літак компанії Ryanair, щоб затримати опозиціонера Романа Протасевича. Посадку літака зажадали через нібито вибуховий пристрій на борту. При цьому Білорусь залучила винищувач.

Литва запропонувала ЄС запровадити торгові санкції проти Білорусі після інциденту з літаком авіакомпанії Ryanair. Серед можливих цілей санкцій може бути нафтова сфера, сектор нафтопродуктів.

Ввечері 24 травня білоруські ЗМІ поширили відео з Романом Протасевичем, де він "дає зізнавальні свідчення" у справі, яку проти нього порушили в Білорусі.

Раніше мати Протасевича заявила, що він потрапив до лікарні. Водночас білоруське Міністерство внутрішніх справ заявило, що із затриманим опозиціонером все гаразд і він у СІЗО.