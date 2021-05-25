ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

"Дії Білорусі матимуть наслідки": прем'єр Британії відреагував на відео з Протасевичем

Новость на русском →
Велика Британія, Вівторок 25 травня 2021 14:40
"Дії Білорусі матимуть наслідки": прем'єр Британії відреагував на відео з Протасевичем Фото: прем'єр Британії відреагував на відео з затриманим Протасевичем (MoD Crown, wikipedia.org)
Автор: Андрій Василюк

Відео із затриманим білоруським опозиціонером Романом Протасевичем, де він "дає зізнавальні свідчення", викликає занепокоєння. Дії влади Білорусі матимуть наслідки.

Про це у своєму Twitter заявив прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон.

"Відео Романа Протасевича викликає глибокі переживання. Як журналіст і пристрасний прихильник свободи слова я закликаю до його негайного звільнення. Дії Білорусі матимуть наслідки", - написав Джонсон.

В неділю в Мінську примусово посадили літак компанії Ryanair, щоб затримати опозиціонера Романа Протасевича. Посадку літака зажадали через нібито вибуховий пристрій на борту. При цьому Білорусь залучила винищувач.

Литва запропонувала ЄС запровадити торгові санкції проти Білорусі після інциденту з літаком авіакомпанії Ryanair. Серед можливих цілей санкцій може бути нафтова сфера, сектор нафтопродуктів.

Ввечері 24 травня білоруські ЗМІ поширили відео з Романом Протасевичем, де він "дає зізнавальні свідчення" у справі, яку проти нього порушили в Білорусі.

Раніше мати Протасевича заявила, що він потрапив до лікарні. Водночас білоруське Міністерство внутрішніх справ заявило, що із затриманим опозиціонером все гаразд і він у СІЗО.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України В світі Білорусь
NEWS
Україна припиняє авіасполучення з Білоруссю з 26 травня
Україна припиняє авіасполучення з Білоруссю з 26 травня
DAILY
"Антонов" розправляє плечі. Що будує і чим живе авіагігант України
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна "Антонов" розправляє плечі. Що будує і чим живе авіагігант України