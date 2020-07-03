Фото: Михайло Забродський (eurosolidarity.org)

"Європейська солідарність" вимагє від генерального прокурора чіткої оцінки дій "фахівців" з ДБР

Вилучення слідчими Державного бюро розслідувань елементів із засобів системи протиповітряної оборони України було здійснено протизаконно та призвело до відключення системи ППО. "Європейська солідарність" вимагає притягнути до відповідальності всіх, хто створив небезпеку для системи оборони держави.

Про це заявив народний депутат, генерал-лейтенант Михайло Забродський з трибуни парламенту.

"Зі святом Зенітних ракетних військ поздоровили наші війська не лише сьогодні люди, які мають до них відношення і ті, хто небайдужі до долі наших Збройних сил, а й "фахівці" Держаного бюро розслідувань. На сайті командування наших Збройних сил було повідомлення, що вчора в декілька частин Зенітних ракетних військ, які дислоковані на Хмельниччині, прибула бригада слідчих ДБР із відповідними приписами на проведення слідчих дій. Зокрема, огляд території військової частини й встановлення деяких обставин", - зазначив депутат.

Він повідомив, що в результаті проведення цієї роботи було вилучено серед іншого в одній із частин чотири НВЧ прилади, так звані клістрони, і ще три - в інших військових частинах.

"Не мені вам розповідати й вам нагадувати, як розпочинаються війни у 20-му і 21-му сторіччях. Дякуючи нашому власному досвіду і політичній історії останніх 20 років, ми це чудово знаємо - з ракетно-бомбових ударів, із застосування противником повітряних сил", - додав генерал-лейтенант.

Михайло Забродський зауважив, що всім чудово відомо, що співвідношення засобів повітряного нападу явно не на користь Повітряних сил України, якщо говорити про країну-агресора.

"Ми вимагаємо від міністерства оборони не млявої оцінки і не службових розслідувань, а чіткої відповіді: хто винен у тому, що відбулося. Ми вимагаємо від Генерального прокурора Венедіктової чіткої оцінки дій "фахівців" з ДБР, які останнім часом відзначилися лише штурмами музеїв і висуванням маревних звинувачень проти опозиції. Ми вимагаємо від Верховного Головнокомандувача чіткої оцінки посадових осіб. Винних – до відповідальності", - заявив Забродський.

Нагадаємо, вчора Повітряні сили ЗСУ через Facebook заявили про вилучення семи надвисокочастотних приладів (клістронів) для зенітно-ракетних комплексів і звинуватили ДБР у підриві обороноздатності України.

Увечері 2 липня вилучене працівниками ДБР та СБУ військове обладнання повернули у військові частини Повітряних сил ЗСУ. Проти причетних до вилучення техніки відкрили кримінальну справу.

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Автор: РБК-Україна