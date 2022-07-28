Чи дійсно Росія хоче переговорів з України: відповідь Кулеби
Росія не бажає сідати за стіл переговорів з Україною - вона хоче і далі продовжувати війну.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в ефірі телемарафону.
"Ми щодня отримуємо ці "знаки" (про бажання до переговорів - ред.) у вигляді ракетних обстрілів, у вигляді заяв керівництва Росії та найвищих посадовців про те, що треба повалити Зеленського. Нема насправді жодних сигналів. Росія хоче надалі воювати", - сказав він.
Нагадаємо, секретар РНБО Олексій Данілов вважає, що росіяни намагаються залякати українців та пригальмувати спротив постійними обстрілами територій України.
Окрім цього, західні аналітики вважають, що Україна може змінити хід війни найближчим часом.
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