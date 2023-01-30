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Дейнеко проверил границу в Харьковской области

Фото: глава Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко (пресс-служба ГНСУ)
Автор: Наталья Кава

Украинские пограничники контролируют и максимально укрепляют границу Харьковской области. Там с проверкой побывал глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Госпогранслужбы.

Он произвел проверку укреплений и оборонительных сооружений. Ведь граница Харьковской области постоянно находится под обстрелом российских кафиров. Кроме того, ему было показано, как украинские военные противодействуют вражеским беспилотным аппаратам.

"Сегодня на пограничниках лежит важная миссия. Восстанавливать страну и границу так, чтобы вторжение РФ больше никогда в жизни не могло повториться", - сказал Дейнеко.

Руководитель пограничников также отметил лучших военнослужащих и вручил награды.

Напомним, что в целом с начала полномасштабной войны россияне уже потеряли в Украине около 1947 г. БПЛА оперативно-тактического уровня.

Также мы писали о том, что в пограничники сбили российский дрон в Харьковской области, вражеский БПЛА наводил российские удары.

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