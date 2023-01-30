Дейнеко проверил границу в Харьковской области

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Госпогранслужбы.

Он произвел проверку укреплений и оборонительных сооружений. Ведь граница Харьковской области постоянно находится под обстрелом российских кафиров. Кроме того, ему было показано, как украинские военные противодействуют вражеским беспилотным аппаратам.

"Сегодня на пограничниках лежит важная миссия. Восстанавливать страну и границу так, чтобы вторжение РФ больше никогда в жизни не могло повториться", - сказал Дейнеко.

Руководитель пограничников также отметил лучших военнослужащих и вручил награды.