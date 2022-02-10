RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Діяльність Медведчука почали фіксувати ще в 2016. Венедіктова назвала причину

Автор: Олександр Мороз

Українські правоохоронні органи почали документувати діяльність нинішнього нардепа від "Опозиційної платформи - За життя" Віктора Медведчука ще в 2016 році. Тоді це проводилося в рамках контррозвідувальної справи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву генпрокурора Ірини Венедіктової в ефірі програми "Право на владу".

За її словами, ця справа починалася ще в 2016 році. Вона також припустила, що вище керівництво України і СБУ могло не знати про те, що органи ретельно фіксують всі контакти Медведчука.

"У рамках контррозвідувальної справи це все відбувалося. І потім цим матеріали вже стали матеріалами, належним чином легалізованими в рамах кримінального провадження", - зазначила Венедіктова.

Нагадаємо, Медведчука підозрюють у державній зраді і пособництві терористичним організаціям "ЛДНР". За даними слідства, він може бути причетний до організації незаконної схеми поставок вугілля з окупованого Донбасу та фінансування бойовиків.

По цій справі народний депутат залишається під домашнім арештом. У провадженні також фігурують колишній президент Петро Порошенко та екс-міністр енергетики Володимир Демчишин.

Читайте РБК-Україна в Google News
Віктор МедведчукДонбасдержзрадаІрина Венедіктова