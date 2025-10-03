Некоторым украинцам компенсируют расходы на свет: кто и как может получить деньги

Выплаты осуществляются в рамках Программы поддержки прифронтовых территорий. Средства начисляются автоматически вместе с субсидиями и льготами, без подачи заявлений. Размер помощи составляет 432 гривны на одного человека (100 кВт-ч), но не более 1296 гривен на семью (300 кВт-ч).

"Для людей на прифронтовых территориях каждая дополнительная гривна имеет большое значение. Это поможет семьям покрывать базовые потребности - свет, тепло, работу бытовых приборов", - отметил вице-премьер-министр, министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.

Выплаты будет осуществлять Пенсионный фонд Украины. Получать их семьи смогут до тех пор, пока проживают в опасном регионе, имеют право на субсидию или льготу и пока статус территории не будет изменен на условно безопасный или временно оккупированный.

Программа поддержки прифронтовых территорий также охватывает восстановление жилья, школ, больниц и критической инфраструктуры, поддержку местного бизнеса и обеспечение людей доступом к услугам.