У некоторых украинцев вырастет субсидия: ПФУ раскрыл причину

Пенсионный фонд Украины пересмотрел выплаты домохозяйствам, в которых существенно изменился уровень доходов. Это означает, что размер субсидии может как увеличиться, так и снизиться.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Пенсионного фонда Украины.

Когда субсидию могут увеличить

ПФУ дважды в год - в марте и августе - пересматривает размер жилищной субсидии для домохозяйств, в которых среднемесячный совокупный доход изменился более чем на 50%.

Если доходы семьи уменьшились более чем на 50%, после перерасчета размер субсидии может возрасти. Если же доходы, напротив, существенно увеличились, выплату могут снизить. Такой перерасчет Пенсионный фонд производит автоматически, поэтому дополнительно обращаться с заявлением не нужно.

Какие доходы сравнивает ПФУ

При августовском пересчете ПФУ сравнивает среднемесячный совокупный доход домохозяйства за I и II кварталы текущего года с доходами за III и IV кварталы предыдущего года.

Именно так определяют, произошли ли существенные изменения в материальном положении семьи и есть ли основания для пересмотра назначенной субсидии.

В то же время важно понимать, что речь идет не только о заработной плате. В совокупный доход домохозяйства могут входить пенсии, социальные выплаты, стипендии, пособие по безработице, денежные переводы из-за границы, дивиденды и другие доходы.

Нужно ли подавать заявление

Нет. Если домохозяйство отвечает условиям автоматического пересчета, Пенсионный фонд проводит его самостоятельно.

Таким образом, если материальное положение семьи существенно ухудшилось и среднемесячный доход уменьшился более чем наполовину, размер жилищной субсидии после перерасчета может быть увеличен.

В то же время, не каждое уменьшение дохода автоматически приводит к увеличению выплаты. Ключевым условием для такого пересмотра является изменение среднемесячного совокупного дохода более чем на 50%.