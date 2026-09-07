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У деяких українців зросте субсидія: ПФУ розкрив причину

06:08 07.09.2026 Пн
2 хв
В окремих випадках розмір виплати може зменшитися
aimg Юлія Капітонова
У деяких українців зросте субсидія: ПФУ розкрив причину Фото: Відбувся перерахунок розміру субсидій для родин, у яких змінились доходи (Getty Images)
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Пенсійний фонд України переглянув виплати домогосподарствам, у яких суттєво змінився рівень доходів. Це означає, що розмір субсидії може як збільшитися, так і зменшитися.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Пенсійного фонду України.

Коли субсидію можуть збільшити

ПФУ двічі на рік - у березні та серпні - переглядає розмір житлової субсидії для домогосподарств, у яких середньомісячний сукупний дохід змінився більш ніж на 50%.

Якщо доходи сім'ї зменшилися більш ніж на 50%, після перерахунку розмір субсидії може зрости. Якщо ж доходи, навпаки, суттєво збільшилися, виплату можуть зменшити. Такий перерахунок Пенсійний фонд проводить автоматично, тому додатково звертатися із заявою не потрібно.

Які доходи порівнює ПФУ

Під час серпневого перерахунку ПФУ порівнює середньомісячний сукупний дохід домогосподарства за I та II квартали поточного року з доходами за III та IV квартали попереднього року.

Саме так визначають, чи відбулися суттєві зміни у матеріальному становищі сім'ї та чи є підстави для перегляду призначеної субсидії.

Водночас важливо розуміти, що йдеться не лише про заробітну плату. До сукупного доходу домогосподарства можуть входити пенсії, соціальні виплати, стипендії, допомога по безробіттю, грошові перекази з-за кордону, дивіденди та інші доходи.

Чи потрібно подавати заяву

Ні. Якщо домогосподарство відповідає умовам для автоматичного перерахунку, Пенсійний фонд проводить його самостійно.

Таким чином, якщо матеріальне становище сім'ї істотно погіршилося і середньомісячний дохід зменшився більш ніж наполовину, розмір житлової субсидії після перерахунку може бути збільшений.

Водночас не кожне зменшення доходу автоматично призводить до збільшення виплати. Ключовою умовою для такого перегляду є саме зміна середньомісячного сукупного доходу більш ніж на 50%.

Раніше РБК-Україна попереджало, що субсидію можуть забрати через нове майно.

Окрім того, ми писали, що українці можуть отримати субсидію на дрова і скраплений газ, але є умова.

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