Для некоторых семей с детьми ввели новую социальную помощь: кто может получить

Кабмин недавно ввел новый тип выплат на детей. Речь идет о социальной помощи для детей, лишенных родительской опеки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительственный портал.

Отмечается, что с начала полномасштабной войны ежегодно около 4 тысяч детей остаются без родительской опеки. Кабмин работает над тем, чтобы они воспитывались в семьях, а не в интернатах. Поэтому с апреля 2024 года была внедрена программа "Ребенок не один".

Условия получения выплат

Помощь "Ребенок не один" назначается на детей, которые остались без родительской опеки, но еще не получили соответствующий статус и устроены в семью родственников, знакомых, приемную семью, детский дом семейного типа.

Процесс присвоения ребенку социального статуса обычно занимает до шести месяцев - на этот период и назначается помощь.

Помощь оказывается в случае, если родители или один из них:

﻿﻿умер или погиб (а другой родитель не выполняет своих обязанностей),

﻿﻿находится во временной оккупации или окружении, ﻿﻿

в розыске как пропавший без вести,

находится ﻿﻿в плену,

﻿﻿лишен свободы оккупантами.

Для получения помощи человек, принявший ребенка, должен постоянно проживать в Украине. Также выплату могут оформить приемные родители и родители-воспитатели, которые приняли в свою семью ребенка, оставшегося без родительской опеки.

Размер выплат:

для детей до 6 лет - 6407 гривен;

для детей от 6 до 18 лет - 7990 гривен;

для детей до 6 лет с инвалидностью - 8970 гривен;

для детей от 6 до 18 лет с инвалидностью - 11 186 гривен.

Для получения помощи нужно обратиться в органы социальной защиты, ЦПАУ или исполнительные органы местной власти.