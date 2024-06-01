Для некоторых семей с детьми ввели новую социальную помощь: кто может получить
Кабмин недавно ввел новый тип выплат на детей. Речь идет о социальной помощи для детей, лишенных родительской опеки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительственный портал.
Отмечается, что с начала полномасштабной войны ежегодно около 4 тысяч детей остаются без родительской опеки. Кабмин работает над тем, чтобы они воспитывались в семьях, а не в интернатах. Поэтому с апреля 2024 года была внедрена программа "Ребенок не один".
Условия получения выплат
Помощь "Ребенок не один" назначается на детей, которые остались без родительской опеки, но еще не получили соответствующий статус и устроены в семью родственников, знакомых, приемную семью, детский дом семейного типа.
Процесс присвоения ребенку социального статуса обычно занимает до шести месяцев - на этот период и назначается помощь.
Помощь оказывается в случае, если родители или один из них:
- умер или погиб (а другой родитель не выполняет своих обязанностей),
- находится во временной оккупации или окружении,
- в розыске как пропавший без вести,
- находится в плену,
- лишен свободы оккупантами.
Для получения помощи человек, принявший ребенка, должен постоянно проживать в Украине. Также выплату могут оформить приемные родители и родители-воспитатели, которые приняли в свою семью ребенка, оставшегося без родительской опеки.
Размер выплат:
- для детей до 6 лет - 6407 гривен;
- для детей от 6 до 18 лет - 7990 гривен;
- для детей до 6 лет с инвалидностью - 8970 гривен;
- для детей от 6 до 18 лет с инвалидностью - 11 186 гривен.
Для получения помощи нужно обратиться в органы социальной защиты, ЦПАУ или исполнительные органы местной власти.
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