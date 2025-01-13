Некоторые трамваи в Киеве меняют маршруты: где и когда будут курсировать по-новому

Какие трамваи Киева будут курсировать по-новому и когда

Украинцам рассказали, что маршруты некоторых трамваев будут меняться с 13 по 24 января 2025 года - кроме выходных дней.

Они будут курсировать иначе, чем обычно, из-за ремонтных работ на трамвайных путях на улице Кирилловской.

Следовательно, с сегодняшнего дня ежедневно (кроме выходных дней) в период времени с 10:00 до 17:00 по-новому организовано движение трамваев:

на маршруте №11

на маршруте №12

на маршруте №16

Они будут курсировать от улицы Иорданской, Пущи-Водицы и станции метро "Героев Днепра" до улицы Семена Скляренко.

Трамвайные маршруты №11, №12 и №16 (схема: t.me/kyivpasstrans)

Меняет свое движение также и трамвайный маршрут №19.

Он будет курсировать от Контрактовой площади до остановки "Стадион "Спартак".

Трамвайный маршрут №19 (схема: t.me/kyivpasstrans)

"Приносим извинения за временные неудобства", - подытожили в коммунальном предприятии.

Публикация КП "Киевпастранс" (скриншот: t.me/kyivpasstrans)