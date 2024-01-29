ua en ru
Пн, 29 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Некоторые "Шахеды" долетели аж до западных границ: Игнат рассказал детали ночной атаки РФ

Украина, Понедельник 29 января 2024 10:25
UA EN RU
Некоторые "Шахеды" долетели аж до западных границ: Игнат рассказал детали ночной атаки РФ Фото: спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат (mil.in.ua)
Автор: Татьяна Степанова

В ночь на 29 января российские террористы в очередной раз атаковали территорию Украины дроны-камикадзе и баллистическими ракетами. Некоторые "Шахеды" долетели до западных границ страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире телемарафона.

По его словам, в течение последних нескольких дней наблюдается эдакое "затишье" российской авиации.

"Это связано с разными факторами - в соответствии с враждебными задачами, а также активность авиации зависит от погодных условий. Однако ночью враг все же прибег к атакам", - рассказал Игнат.

Так, этой ночью Россия запустила по Украине восемь "Шахедов" и четыре ракеты.

Спикер отметил, что если сравнить сообщения Воздушных сил сегодня и вчера, 28 января, то они практически идентичны с применением средств воздушного нападения.

"Тоже было восемь ударных беспилотников типа "Шахед",три ракеты С-300 и одна ракета "Искандер-М", а не две, как это было вчера. Направления атак С-300 - это тоже Донецкая область, "Искандер-М" - Полтавская, в частности Кременчугский район. Об этом говорят местные власти, о том, какое предприятие обычно враг пытается там атаковать", - рассказал Игнат.

Он сравнил, что прошлой ночью оккупанты тоже применили восемь дронов-камикадзе, но удалось сбить всего четыре. Это объясняется тем, что оккупанты били ими именно по прифронтовой зоне - фактически по линии обороны.

"Сегодня география "Шахедов" была больше - некоторые единицы дошли до западных границ нашего государства. Но в конце концов - все были уничтожены в тех областях, что мы уже сообщили. Это Николаевская, Житомирская, Ровенская и Хмельницкая области", - добавил спикер Воздушных сил.

Ночная атака по Украине

Ночью 29 января в некоторых областях Украины была объявлена воздушная тревога. Ракетная опасность была в начале Николаевской и Херсонской областей. После упразднения опасность перешла в Днепропетровскую и Запорожскую области.

Также Харьковской, Полтавской, Днепропетровской и Донецкой областям была угроза применения баллистического вооружения.

Угроза применения ударных беспилотников была для западных и северных регионов Украины.

Три ракеты "С-300" враг запустил по Донецкой области с временно оккупированной территории.

Ударные дроны россияне запускали из района Приморско-Ахтарской РФ. Как сообщили в Воздушных Силах, все восемь дронов уничтожены.

Силами ПВО было уничтожено восемь вражеских БПЛА в пределах Николаевской, Днепропетровской, Хмельницкой и Ровенской областей

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Воздушные силы Украины Война России против Украины Атака дронов
NEWS
Европа останется наедине против Путина. Зеленский объяснил риск задержки помощи США
Европа останется наедине против Путина. Зеленский объяснил риск задержки помощи США
DAILY
Репарации под залог. Как Запад может финансировать Украину за счет денег России
Руслан Кислякфинансовый редактор РБК-Украина Репарации под залог. Как Запад может финансировать Украину за счет денег России