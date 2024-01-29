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Россия атаковала Украину дронами и ракетами: подробности атаки

Понедельник 29 января 2024 07:46
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Россия атаковала Украину дронами и ракетами: подробности атаки Фото: Россия атаковала Украину дронами (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Воздушные Силы ВСУ рассказали маршрут, которым следовали российские дроны и ракеты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Воздушных Сил ВСУ.

С Воронежской области россияне запустили по Украине "Искандер-М".Три ракеты "С-300" враг запустил по Донецкой области со временно оккупированной территории.

Ударные дроны россияне запускали с района Приморско-Ахтарска РФ. Как сообщили в Воздушных Силах, все восемь дронов уничтожены.

"Силами и средствами Воздушных Сил во взаимодействии с ПВО Сил обороны Украины уничтожено восемь враждебных БпЛА в пределах Николаевской Днепропетровской, Хмельницкой и Ровенской областей", - написали защитники.

Ночная атака по Украине 28 января

Ночью в некоторых областях Украины была объявлена воздушная тревога. Ракетная опасность была в начале для Николаевской и Херсонской областей. После отмены опасность перешла в Днепропетровскую и Запорожскую области.

Также для Харьковской, Полтавской, Днепропетровской и Донецкой областей была угроза применения баллистического вооружения.

Угроза применения ударных беспилотников была для западных и северных регионов Украины.

Ранее мы писали, что по сообщениям Днепропетровской ОВА вчера вечером силы ПВО в Синельниковском районе области уничтожили один "Шахед".

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