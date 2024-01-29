ua en ru
Пн, 29 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Деякі "Шахеди" долетіли аж до західних кордонів: Ігнат розповів деталі нічної атаки РФ

Україна, Понеділок 29 січня 2024 10:25
UA EN RU
Деякі "Шахеди" долетіли аж до західних кордонів: Ігнат розповів деталі нічної атаки РФ Фото: речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат (mil.in.ua)
Автор: Тетяна Степанова

У ніч на 29 січня російські терористи вкотре атакували територію України дрони-камікадзе та балістичними ракетами. Деякі "Шахеди" долетіли аж до західних кордонів країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі телемарафону.

За його словами, протягом останніх кількох днів спостерігається таке собі "затишшя" російської авіації.

"Це пов'язано з різними чинниками - відповідно до ворожих завдань, а також активність авіації залежить від погодних умов. Однак вночі ворог все ж вдався до атак", - розповів Ігнат.

Так, цієї ночі Росія запустила по Україні вісім "Шахедів" та чотири ракети.

Речник зазначив, що якщо порівняти повідомлення Повітряних сил сьогодні та вчора, 28 січня, то вони практично ідентичні з застосуванням засобів повітряного нападу.

"Теж було 8 ударних безпілотників типу "Шахед", 3 ракети С-300 та одна ракета "Іскандер-М", а не дві, як це було учора. Напрямки атак С-300 - це теж Донеччина, "Іскандер-М" - Полтавщина, зокрема Кременчуцький район. Про це говорить місцева влада, про те, яке зазвичай підприємство ворог намагається там атакувати", - розповів Ігнат.

Він порівняв, що минулої ночі окупанти теж застосували вісім дронів-камікадзе, але вдалося збити лише чотири. Це пояснюється тим, що окупанти били ними саме по прифронтовій зоні - фактично по лінії оборони.

"Сьогодні географія "Шахедів" була більшою – деякі одиниці дійшли аж до західних кордонів нашої держави. Але зрештою - всі були знищені у тих областях, що ми вже повідомили. Це Миколаївська, Житомирська, Рівненська та Хмельницька області", - додав речник Повітряних сил.

Нічна атака по Україні

Вночі 29 січня у деяких областях України було оголошено повітряну тривогу. Ракетна небезпека була на початку для Миколаївської та Херсонської областей. Після скасування небезпека перейшла у Дніпропетровську та Запорізьку області.

Також для Харківської, Полтавської, Дніпропетровської та Донецької областей була загроза застосування балістичного озброєння.

Загроза застосування ударних безпілотників була для західних та північних регіонів України.

Три ракети "С-300" ворог запустив по Донецькій області з тимчасово окупованої території.

Ударні дрони росіяни запускали із району Приморсько-Ахтарська РФ. Як повідомили у Повітряних Силах, усі вісім дронів знищено.

Силами ППО було знищено вісім ворожих БПЛА у межах Миколаївської, Дніпропетровської, Хмельницької та Рівненської областей

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Повітряні сили України Війна Росії проти України Атака дронів
NEWS
Європа залишиться наодинці проти Путіна. Зеленський пояснив ризик затримки допомоги США
Європа залишиться наодинці проти Путіна. Зеленський пояснив ризик затримки допомоги США
DAILY
Репарації під заставу. Як Захід може фінансувати Україну за рахунок грошей Росії
Руслан Кислякфінансовий редактор РБК-Україна Репарації під заставу. Як Захід може фінансувати Україну за рахунок грошей Росії