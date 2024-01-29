Деякі "Шахеди" долетіли аж до західних кордонів: Ігнат розповів деталі нічної атаки РФ

У ніч на 29 січня російські терористи вкотре атакували територію України дрони-камікадзе та балістичними ракетами. Деякі "Шахеди" долетіли аж до західних кордонів країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі телемарафону.

За його словами, протягом останніх кількох днів спостерігається таке собі "затишшя" російської авіації.

"Це пов'язано з різними чинниками - відповідно до ворожих завдань, а також активність авіації залежить від погодних умов. Однак вночі ворог все ж вдався до атак", - розповів Ігнат.

Так, цієї ночі Росія запустила по Україні вісім "Шахедів" та чотири ракети.

Речник зазначив, що якщо порівняти повідомлення Повітряних сил сьогодні та вчора, 28 січня, то вони практично ідентичні з застосуванням засобів повітряного нападу.

"Теж було 8 ударних безпілотників типу "Шахед", 3 ракети С-300 та одна ракета "Іскандер-М", а не дві, як це було учора. Напрямки атак С-300 - це теж Донеччина, "Іскандер-М" - Полтавщина, зокрема Кременчуцький район. Про це говорить місцева влада, про те, яке зазвичай підприємство ворог намагається там атакувати", - розповів Ігнат.

Він порівняв, що минулої ночі окупанти теж застосували вісім дронів-камікадзе, але вдалося збити лише чотири. Це пояснюється тим, що окупанти били ними саме по прифронтовій зоні - фактично по лінії оборони.

"Сьогодні географія "Шахедів" була більшою – деякі одиниці дійшли аж до західних кордонів нашої держави. Але зрештою - всі були знищені у тих областях, що ми вже повідомили. Це Миколаївська, Житомирська, Рівненська та Хмельницька області", - додав речник Повітряних сил.

Нічна атака по Україні

Вночі 29 січня у деяких областях України було оголошено повітряну тривогу. Ракетна небезпека була на початку для Миколаївської та Херсонської областей. Після скасування небезпека перейшла у Дніпропетровську та Запорізьку області.

Також для Харківської, Полтавської, Дніпропетровської та Донецької областей була загроза застосування балістичного озброєння.

Загроза застосування ударних безпілотників була для західних та північних регіонів України.

Три ракети "С-300" ворог запустив по Донецькій області з тимчасово окупованої території.

Ударні дрони росіяни запускали із району Приморсько-Ахтарська РФ. Як повідомили у Повітряних Силах, усі вісім дронів знищено.

Силами ППО було знищено вісім ворожих БПЛА у межах Миколаївської, Дніпропетровської, Хмельницької та Рівненської областей