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Некоторые области Украины подмочат дожди: прогноз погоды на сегодня

Украина, Четверг 09 ноября 2023 07:00
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Некоторые области Украины подмочат дожди: прогноз погоды на сегодня Фото: часть областей сегодня подмочат дожди (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Погода в Украине сегодня, 9 ноября, будет местами с дождями. В Карпатах ожидается снег.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По прогнозам синоптиков сегодня на востоке Украины пройдут умеренные дожди. На остальной территории возможен небольшой дождь. В Карпатах прогнозируется мокрый снег.

Ветер северо-западный со скоростью 5-10 м/с, в восточных областях местами порывы до 15-20 м/с.

Столбики термометров покажут днем в среднем +7 +12 градусов, а на юге до +10 +15 градусов.

Ночью температура опустится до +3 +8. На юге и востоке будет до +11, а на западе от 0 до +5 градусов.

Некоторые области Украины подмочат дожди: прогноз погоды на сегодня

Погода в Киеве

В столице облачно с прояснениями. По данным синоптиков, днем существенных осадков не будет. Ветер северо-западный со скоростью 5-10 м/с.

Температура воздуха днем в Киеве будет +8 +10 градусов, а ночью от +5 до +7 градусов.

Некоторые области Украины подмочат дожди: прогноз погоды на сегодня

Напомним, ранее синоптики дали прогноз погоды в Украине до конца недели и рассказали, когда закончатся дожди.

Также ранее в Укргидрометцентре рассказали, каким может быть ноябрь в Украине.

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