Некоторые области Украины накроет снег: где ждать осадков сегодня

Погода в Украине сегодня, 15 января, будет со снегом, но не везде. В некоторых областях ожидается плюсовая температура.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По прогнозам синоптиков, в западных и северных областях местами небольшой снег. В восточной и юго-восточной части умеренный снег. На остальной территории без осадков.

На дорогах страны гололедица. Ветер юго-западный со скоростью 7-12 м/с. На западе Украины местами порывы до 15-20 м/с.

Столбики термометров покажут:

на севере: днем от 0 до -2, ночью -3 -5 градусов;

на востоке: днем 0 +3, а ночью -5 -8 градусов;

на юге: днем от +3 до +5, ночью -4 -6 градусов;

на западе: днем от +1 до -1, а ночью -3 -5 градусов;

в центре: днем 0 +2, ночью от -5 до -8 градусов.

Погода в Киеве

В столице сегодня облачно, местами небольшой снег. На дорогах города гололедица.

Ветер юго-западный со скоростью 7-12 м/с. Температура воздуха днем в Киеве будет от 0 до -2 градуса, а ночью -3 -5.