Некоторые области Украины накроет снег: где ждать осадков сегодня
Погода в Украине сегодня, 15 января, будет со снегом, но не везде. В некоторых областях ожидается плюсовая температура.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
Погода в Украине
По прогнозам синоптиков, в западных и северных областях местами небольшой снег. В восточной и юго-восточной части умеренный снег. На остальной территории без осадков.
На дорогах страны гололедица. Ветер юго-западный со скоростью 7-12 м/с. На западе Украины местами порывы до 15-20 м/с.
Столбики термометров покажут:
- на севере: днем от 0 до -2, ночью -3 -5 градусов;
- на востоке: днем 0 +3, а ночью -5 -8 градусов;
- на юге: днем от +3 до +5, ночью -4 -6 градусов;
- на западе: днем от +1 до -1, а ночью -3 -5 градусов;
- в центре: днем 0 +2, ночью от -5 до -8 градусов.
Погода в Киеве
В столице сегодня облачно, местами небольшой снег. На дорогах города гололедица.
Ветер юго-западный со скоростью 7-12 м/с. Температура воздуха днем в Киеве будет от 0 до -2 градуса, а ночью -3 -5.
Напомним, ранее синоптики предупредили о снегопадах и метелях в Карпатах 14 и 15 января. В горах есть угроза схождения снежных лавин.
Украинцев призывают не ходить в горы из-за непогоды.
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