ua en ru
Пн, 15 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Некоторые области Украины накроет снег: где ждать осадков сегодня

Украина, Понедельник 15 января 2024 07:00
UA EN RU
Некоторые области Украины накроет снег: где ждать осадков сегодня Фото: погода 15 января будет со снегом, но не везде (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Погода в Украине сегодня, 15 января, будет со снегом, но не везде. В некоторых областях ожидается плюсовая температура.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По прогнозам синоптиков, в западных и северных областях местами небольшой снег. В восточной и юго-восточной части умеренный снег. На остальной территории без осадков.

На дорогах страны гололедица. Ветер юго-западный со скоростью 7-12 м/с. На западе Украины местами порывы до 15-20 м/с.

Столбики термометров покажут:

  • на севере: днем от 0 до -2, ночью -3 -5 градусов;
  • на востоке: днем 0 +3, а ночью -5 -8 градусов;
  • на юге: днем от +3 до +5, ночью -4 -6 градусов;
  • на западе: днем от +1 до -1, а ночью -3 -5 градусов;
  • в центре: днем 0 +2, ночью от -5 до -8 градусов.

Некоторые области Украины накроет снег: где ждать осадков сегодня

Погода в Киеве

В столице сегодня облачно, местами небольшой снег. На дорогах города гололедица.

Ветер юго-западный со скоростью 7-12 м/с. Температура воздуха днем в Киеве будет от 0 до -2 градуса, а ночью -3 -5.

Некоторые области Украины накроет снег: где ждать осадков сегодня

Напомним, ранее синоптики предупредили о снегопадах и метелях в Карпатах 14 и 15 января. В горах есть угроза схождения снежных лавин.

Украинцев призывают не ходить в горы из-за непогоды.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Гидрометцентр Погода в Украине Погода Погода в Киеве
NEWS
ВСУ сбили российский самолет А-50 над Азовским морем, еще один подбили
ВСУ сбили российский самолет А-50 над Азовским морем, еще один подбили
DAILY
Вадим Скибицкий: У россиян есть мотивация воевать, ежедневно в армию идет около 1000-1100 человек
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Вадим Скибицкий: У россиян есть мотивация воевать, ежедневно в армию идет около 1000-1100 человек