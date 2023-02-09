Некоторые деятели думают о корейском варианте для Украины, но такого не будет, - Данилов
Некоторые деятели будут пытаться предложить вариант 38-й параллели между Северной Кореей и Южной Кореей для Украины, но такого никогда не произойдет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью секретаря СНБО Алексея Данилова Восточноевропейскому бюро азербайджанскому изданию Report.
"Сегодня некоторые деятели тайно делают очень серьезные вещи. Они будут пытаться предложить нам вариант 38-й параллели между Северной Кореей и Южной Кореей. Сегодня активизировались Медведчуки, которые называют себя политтехнологами, участниками оппозиционной платформы и внутреннего фронта. Они пытаются решить этот вопрос, ведут переговоры, проводят встречи. Я могу сказать, что этого никогда не произойдет", - сказал Данилов.
Он отметил, что украинское общество никогда не согласится на распад страны. По Конституции Украина единая и такой она и останется.
Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что по словам секретаря СНБО, Россия пытается навязать Украине сценарий заморозки войны по "корейскому варианту".
Однако Данилов отметил, что Украина не будет повторять истории других стран. Война завершится только поражением России.
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