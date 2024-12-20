Некоторые автобусы и троллейбусы в Киеве меняют маршруты: когда и какие

Сегодня, 20 декабря, а также завтра, 21 декабря, некоторые автобусы и троллейбусы в Киеве будут курсировать по измененному маршруту.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КП "Киевпастранс" в Telegram.
В коммунальном предприятии рассказали, что в Киеве запланирован ряд продовольственных ярмарок:
Учитывая это, в пятницу, 20 декабря, с изменениями движения будет курсировать маршрут автобусов №7: железнодорожный вокзал "Центральный" - ул. Симона Петлюры - ул. Саксаганского - Галицкая площадь - ул. Бульварно-Кудрявская - ул. Обсерваторная - ул. Сечевых Стрельцов - Львовская площадь - ул. Бульварно-Кудрявская - ул. Дмитриевская - ул. Старовокзальная - ул. Жилянская - ул. Симона Петлюры - железнодорожный вокзал "Центральный".
В субботу, 21 декабря, от начала движения транспорта до окончания ярмарок движение некоторых маршрутов также будет организовано иначе.
Автобус №2 будет ехать от улицы Вахтанга Кикабидзе до проспекта Отрадного по собственному маршруту, далее - бульв. Вацлава Гавела (без заезда на просп. Отрадный, ул. Академика Шалимова и ул. Академика Стражеско) - Виталия Скакуна, далее - по собственному маршруту.
Автобус №39:
Автобус №101 будет ехать от станции метро "Почайна" до проспекта Красной Калины по собственному маршруту, далее - ул. Рональда Рейгана - ул. Николая Закревского, далее - по собственному маршруту.
Троллейбус №34 будет ехать от улицы Северной до проспекта Степана Бандеры.
Публикация КП "Киевпастранс" (скриншот: t.me/kyivpasstrans)
Напомним, ранее мы рассказывали, что в Киеве задерживается движение некоторых троллейбусов и автобусов в результате утренней вражеской атаки.
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