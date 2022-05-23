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Як за дев'ять років в Афганістані. Розвідка Британії оцінила втрати РФ у війні проти України

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Лондон, Понеділок 23 травня 2022 08:41
Як за дев'ять років в Афганістані. Розвідка Британії оцінила втрати РФ у війні проти України Фото: втрати РФ в Україні перевищують втрати в Афганістані (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Росія у війні проти України зазнала величезних втрат. Кількість загиблих за три місяці прирівнялася до кількості жертв за час дев'ятирічної війни в Афганістані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Великобританії в Twitter.

За даними британської розвідки, РФ зазнає величезних втрат через погану тактику, обмежене прикриття з повітря, відсутність гнучкості і командного підходу. При цьому агресор не аналізує помилки, що так само призводить до жертв.

Керівництво Росії продовжує приховувати втрати, проте через велику кількість загиблих робити це все складніше.

"У міру зростання числа жертв в Україні вони будуть ставати все більш очевидними, а суспільне невдоволення війною і бажання її припинити можуть зрости", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, за даними Генштаб, Росія катує посилити свої сили застарілою технікою, тому знімає зі зберігання танки Т-62.

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