Як за дев'ять років в Афганістані. Розвідка Британії оцінила втрати РФ у війні проти України

Росія у війні проти України зазнала величезних втрат. Кількість загиблих за три місяці прирівнялася до кількості жертв за час дев'ятирічної війни в Афганістані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Великобританії в Twitter .

За даними британської розвідки, РФ зазнає величезних втрат через погану тактику, обмежене прикриття з повітря, відсутність гнучкості і командного підходу. При цьому агресор не аналізує помилки, що так само призводить до жертв.

Керівництво Росії продовжує приховувати втрати, проте через велику кількість загиблих робити це все складніше.

"У міру зростання числа жертв в Україні вони будуть ставати все більш очевидними, а суспільне невдоволення війною і бажання її припинити можуть зрости", - йдеться в повідомленні.