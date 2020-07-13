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УЄФА відреагував на перемогу "Манчестер Сіті" у справі про відсторонення

Понеділок 13 липня 2020 13:19
УЄФА відреагував на перемогу "Манчестер Сіті" у справі про відсторонення
Фото: УЄФА відреагував на перемогу "городян" у судовій процесі (uefa.com)
Автор: Вера Олейник

Організація пояснила причини своєї поразки в суді

Союз (УЄФА) відреагував на рішення Спортивного арбітражного суду (CAS) скасувати дискваліфікацію "Манчестер Сіті" в єврокубках на два сезони. В організації взяли до відома вердикт про зменшення санкцій.

Відповідна заява опублікована на сайті головного органу управління футболом.

В УЄФА зазначили, що комісія CAS визнала недостатньо переконливими їхні докази, а також що багато хто з передбачуваних порушень застаріли через обмеженість у часі.

"За останні кілька років фінансовий фейр-плей зіграв значну роль в захисті клубів і наданні їм допомоги в досягненні фінансової стійкості, а УЄФА зберігають відданість своїм принципам", - підкреслили в організації.

Також наголошується, що УЄФА більше не коментуватиме це питання.

Англійський футбольний клуб звинувачували в порушенні правил по ліцензуванню клубів і фінансового фейр-плей.

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