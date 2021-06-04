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У Дніпропетровській області відкрили малий груповий будинок для дітей-сиріт

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Дніпро, П'ятниця 04 червня 2021 10:01
У Дніпропетровській області відкрили малий груповий будинок для дітей-сиріт Фото: у Дніпропетровській області відкрили малий груповий будинок для дітей-сиріт (facebook.com)
Автор: РБК-Україна

У смт Петриківка Дніпропетровської області відкрився малий груповий будинок для дітей-сиріт "Фортеця добра", в якому разом з вихователями будуть жити четверо дітей.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко у Facebook.

"Відкрили малий груповий будинок для дітей-сиріт у Петриківці. Назвали його "Фортеця добра". Там 5 спалень, велика кухня-вітальня, ігрова зона. Біля будинку - молодий сад і дитячий майданчик. Цілодобово поруч з дітьми будуть вихователі. Вони допоможуть адаптуватися в соціумі", - заявив Резніченко.

Це вже другий подібний будинок в області, побудований у рамках програми президента "Велике будівництво".

Відкрили малий груповий будинок для дітей-сиріт у Петриківці. Назвали його «Фортеця добра». Там 5 спалень, велика...

Posted by Валентин Резніченко on Wednesday, June 2, 2021

Раніше малий груповий будинок було відкрито в Солоному, а незабаром такі ж будинки з'являться у селі Раївка Синельниківського району, Богданівці, Кам'янському та Покрові.

В обласному бюджеті на розвиток програми МГБ у 2021 році передбачено 2,38 млн грн.

У будинках, подібних до "Фортеці добра", кожна дитина має свого наставника. Побут дітей наближений до домашніх умов.

Нагадаємо, у 2021 році в ході "Великого будівництва" в Україні має бути побудовано і реконструйовано 95 шкіл і 70 дитячих садків, про що повідомив заступник керівника Офісу президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко.

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