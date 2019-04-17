Девальваційні очікування бізнесу покращилися

Керівники українських підприємств очікують, що обмінний курс гривні до долара через 12 місяців буде на рівні 29,32 грн/долар. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Ділові очікування підприємств України від Національного банку за I квартал 2019 року.

Таким чином, у порівнянні з попереднім кварталом девальваційні очікування покращилися. У IV кварталі 2018 року керівники підприємств чекали курс на рівні 29,99 грн/долар.

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На початку 2019 року до 42,1% зросла частка респондентів, які очікують, що обмінний курс в наступні 12 місяців не перевищить 29,00 грн/долар (у IV кварталі 2018 - 21,4%). Майже третина респондентів (31,9%) переконані, що обмінний курс буде в межах 29,00-30,00 грн/долар.

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Чергове опитування НБУ було проведено 4 лютого - 6 березня 2016 року серед керівників 703 підприємств. Опитування репрезентативне за основними видами і напрямами діяльності, розмірами підприємств з кількістю працівників.

Як повідомляло РБК-Україна, згідно з прогнозом S&P Global Ratings обмінний курс на кінець року (грн/долар) складе: 2019 рік - 28,60 грн/долар, 2020 рік - 29,50 грн/долар, 2021 рік - 30,00 грн/долар, 2022 рік - 30,50 грн/долар.

Нагадаємо, згідно з розрахунками МВФ, курс гривні до долара ву 2019 році становитиме 28,7 грн/долар і буде поступово знижуватися до 30,0 грн/долар у 2020 році, 30,5 грн/долар у 2021 році, 31,0 грн/долар у 2022 році, 31,5 грн/долар в 2023 році і 31,9 грн/долар у 2024 році.