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Девять запретов для номера авто. Водителям напомнили о штрафах

Украина, Вторник 09 апреля 2024 10:56
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Девять запретов для номера авто. Водителям напомнили о штрафах Фото: водителям напомнили о штрафах за неправильное использование номерных знаков (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Водителям напомнили о необходимости проверять состояние номерных знаков автомобилей. За несоблюдение правил предусмотрены штрафы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на патрульную полицию Днепропетровской области в Facebook.

Полиция отмечает, что нарушением правил дорожного движения считается закрытый, загрязненный, не освещенный или отсутствующий номерной знак.

Запрещается управлять транспортным средством без номерного знака или с номерным знаком, который:

  • не принадлежит этому средству;
  • не отвечает требованиям стандартов;
  • закрепленный не в установленном для этого месте;
  • закрытым другими предметами (в том числе прозрачными);
  • с нанесением покрытия или применением материалов, препятствующих или усложняющих его идентификацию;
  • загрязненный, не позволяющий четко определить символы номерного знака с расстояния 20 метров;
  • перевернутый или неосвещенный;
  • с измененным размером, формой, обозначением или цветом, кроме случаев, предусмотренных ПДД;
  • так же совершение других действий, направленных на умышленное сокрытие номерного знака.

За нарушение этих правил предусмотрена административная ответственность по ст. 121-3 КУоАП. За несоблюдение этих требований предусмотрен штраф в размере 1190 гривен.

Ранее полиция напомнила водителям об одном из самых "популярных" нарушений на дорогах, штраф за которое составляет почти 700 гривен.

Напомним, ранее РБК-Украина рассказывало, какие документы необходимы для переоформления авто.

Подробнее о "летних" правилах для водителей и их изменениях - читайте в нашем материале.

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Патрульная служба Штрафы Полицейские Водители
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