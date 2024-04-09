Девять запретов для номера авто. Водителям напомнили о штрафах
Водителям напомнили о необходимости проверять состояние номерных знаков автомобилей. За несоблюдение правил предусмотрены штрафы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на патрульную полицию Днепропетровской области в Facebook.
Полиция отмечает, что нарушением правил дорожного движения считается закрытый, загрязненный, не освещенный или отсутствующий номерной знак.
Запрещается управлять транспортным средством без номерного знака или с номерным знаком, который:
- не принадлежит этому средству;
- не отвечает требованиям стандартов;
- закрепленный не в установленном для этого месте;
- закрытым другими предметами (в том числе прозрачными);
- с нанесением покрытия или применением материалов, препятствующих или усложняющих его идентификацию;
- загрязненный, не позволяющий четко определить символы номерного знака с расстояния 20 метров;
- перевернутый или неосвещенный;
- с измененным размером, формой, обозначением или цветом, кроме случаев, предусмотренных ПДД;
- так же совершение других действий, направленных на умышленное сокрытие номерного знака.
За нарушение этих правил предусмотрена административная ответственность по ст. 121-3 КУоАП. За несоблюдение этих требований предусмотрен штраф в размере 1190 гривен.
Ранее полиция напомнила водителям об одном из самых "популярных" нарушений на дорогах, штраф за которое составляет почти 700 гривен.
Напомним, ранее РБК-Украина рассказывало, какие документы необходимы для переоформления авто.
Подробнее о "летних" правилах для водителей и их изменениях - читайте в нашем материале.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.