Девять запретов для номера авто. Водителям напомнили о штрафах

Фото: водителям напомнили о штрафах за неправильное использование номерных знаков (Виталий Носач, РБК-Украина)

Водителям напомнили о необходимости проверять состояние номерных знаков автомобилей. За несоблюдение правил предусмотрены штрафы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на патрульную полицию Днепропетровской области в Facebook.

Полиция отмечает, что нарушением правил дорожного движения считается закрытый, загрязненный, не освещенный или отсутствующий номерной знак. Запрещается управлять транспортным средством без номерного знака или с номерным знаком, который: не принадлежит этому средству;

не отвечает требованиям стандартов;

закрепленный не в установленном для этого месте;

закрытым другими предметами (в том числе прозрачными);

с нанесением покрытия или применением материалов, препятствующих или усложняющих его идентификацию;

загрязненный, не позволяющий четко определить символы номерного знака с расстояния 20 метров;

перевернутый или неосвещенный;

с измененным размером, формой, обозначением или цветом, кроме случаев, предусмотренных ПДД;

так же совершение других действий, направленных на умышленное сокрытие номерного знака. За нарушение этих правил предусмотрена административная ответственность по ст. 121-3 КУоАП. За несоблюдение этих требований предусмотрен штраф в размере 1190 гривен.