Девять стран пообещали передать Украине более 150 танков Leopard, - глава Пентагона

По его словам, сейчас предполагается, что Украина сможет сформировать более девяти бригад при помощи переданных танков.

"Коалиция стран, которая предоставляет Украине танки Leopard, продолжает расти. Теперь девять стран обязались предоставить более 150 танков Leopard", - отметил он.

Министр также отметил, что на протяжении последних трех месяцев все участники встреч "Рамштайн" продемонстрировали "отличное лидерство" в усилении возможностей Украины для защиты суверенитета.