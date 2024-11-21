РФ ударила по Константиновке двумя авиабомбами: в ОВА показали фото последствий обстрела
Российская армия вечером четверга, 21 ноября, сбросила две авиабомбы на жилой квартал Константиновки Донецкой области. Ранения получили шесть человек.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Донецкую ОВА.
По данным ОВА, россияне сбросили на город две управляемые авиабомбы. В результате обстрела ранения разной тяжести получили шесть человек от 60 до 85 лет. Все они получают необходимую медицинскую помощь, один человек находится в тяжелом состоянии.
Также известно, что при обстреле было повреждено 11 многоэтажек, инфраструктурный объект, нежилое здание, газопровод и линию электропередач.
Обстрелы Константиновки
Стоит отметить, что все Донецкая область постоянно находится под обстрелами российских войск.
В частности, россияне обстреляли центр Константиновки в начале сентября. Тогда сообщалось о 8-10 взрывах, произошедших в городе.
А вчера кафиры также сбросили авиабомбы на жилой квартал города.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.