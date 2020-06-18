Deutsche Bank оцінив ймовірність глобальної кризи через пандемію або війну

Прогноз складений на наступний рік і 10 років
Deutsche Bank провів дослідження, в якому оцінив ймовірність глобальної кризи в найближчі 10 років. В якості ризиків - пандемія, війна або природні катаклізми.
Про це повідомляє Banking News.
Так, ймовірність настання наступної глобальної кризи через ці ризики склала 33,5%.
Дослідницький підрозділ Deutsche Bank також оцінив вірогідність кризи протягом одного року, розглянувши такі ризики:
Дослідники банку пояснюють, що взяли за основу закон біноміального розподілу. Суть закону в тому, що якщо ймовірність настання події протягом року становить 2%, то ймовірність цієї ж події протягом десятиліття становитиме 16,7%.
Ймовірність того, що протягом наступного десятиліття відбудеться хоча б одне з перерахованих вище явищ, складає 33,5%.
Однак, якщо ці ризики розглянути в більш тривалому періоді, то протягом 20 років ймовірність глобальної кризи через ці незалежні фактори зростає до 55,7%.
Напрмним, згідно з останніми прогнозами Світового банку, після масштабних і швидких заходів у зв'язку з пандемією коронавірусу скорочення світової економіки може скласти 5,2%.
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Автор: Виталия Мазур