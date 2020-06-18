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Deutsche Bank оцінив ймовірність глобальної кризи через пандемію або війну

Новини » Економіка     18.06.2020 - 01:33
Deutsche Bank оцінив ймовірність глобальної кризи через пандемію або війну
Фото: Deutsche Bank (twitter/voanews)

Прогноз складений на наступний рік і 10 років

Deutsche Bank провів дослідження, в якому оцінив ймовірність глобальної кризи в найближчі 10 років. В якості ризиків - пандемія, війна або природні катаклізми.

Про це повідомляє Banking News.

Так, ймовірність настання наступної глобальної кризи через ці ризики склала 33,5%.

Дослідницький підрозділ Deutsche Bank також оцінив вірогідність кризи протягом одного року, розглянувши такі ризики:

  • пандемія грипу (її жертвами можуть стати понад 2 млн людей), - ймовірність 2%;
  • дуже сильне виверження вулкана - 0,15%;
  • геомагнітна буря через спалахи на Сонці, порівнянна з сонячним суперштормом 1859 року, - 1,06%;
  • світова війна - 0,625%

Дослідники банку пояснюють, що взяли за основу закон біноміального розподілу. Суть закону в тому, що якщо ймовірність настання події протягом року становить 2%, то ймовірність цієї ж події протягом десятиліття становитиме 16,7%.

Ймовірність того, що протягом наступного десятиліття відбудеться хоча б одне з перерахованих вище явищ, складає 33,5%.

Однак, якщо ці ризики розглянути в більш тривалому періоді, то протягом 20 років ймовірність глобальної кризи через ці незалежні фактори зростає до 55,7%.

Напрмним, згідно з останніми прогнозами Світового банку, після масштабних і швидких заходів у зв'язку з пандемією коронавірусу скорочення світової економіки може скласти 5,2%.

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Автор: Виталия Мазур

Теги Новини України Deutsche Bankкризисэкономический кризис
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