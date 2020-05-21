Дитячі садочки у Києві почнуть працювати з 1 червня

З 1 червня у Києві відновлять роботу дитячі садочки. Також відновиться навчання випускників у школах та вишах.

Про це під час брифінгу повідомив мер столиці Віталій Кличко.

За його словами, поступове відновлення навчального процесу у закладах освіти відбудеться у рамках пом’якшення карантину.

"З 1 червня в столиці розпочнуть працювати дитячі садочки та школи для випускників 11 класів, що здають ЗНО, а також заклади професійно технічної та вищої освіти для випускників та абітурієнтів", - заявив Кличко.

Нагадаємо, учора Кабінет міністрів дозволив відкриття дитсадків з 25 травня. У свою чергу міська влада Києва заявила, що відкриття садків та шкіл у столиці буде можливим для відвідування не раніше, ніж через 10-14 днів після рішення уряду.

Раніше у Міністерстві охорони здоров’я опублікували умови роботи дитсадків. Зокрема, температурний скринінг дітей необхідно проводити при вході у (початковий) заклад та кожні 4 години з занесенням показників у відповідний журнал. Також МОЗ рекомендує прибирати приміщення і проводити дезінфекцію поверхонь не рідше, ніж кожні 2 години та відразу після закінчення занять.