Дитячі майданчики дозволили будувати на дахах

Майданчики повинні бути обладнані захисною огорожею висотою 2 м

Новые Государственные строительные нормы (ГСН) разрешают размещать детские площадки на крышах зданий высотой до 15 м, но не более 3 этажей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прес-службу Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины,

Согласно новой норме, детские площадки на крышах должны быть оборудованы парапетом и защитной оградой высотой 2 м. На территории таких площадок запрещено размещать вентиляционные каналы, антенны, сооружения мобильной и сотовой связи.

Еще одним условием размещения такой площадки на крыше здания является обеспечение отвода дождевых и талых вод и при необходимости шумозащиты ниже расположенных помещений.

"Эти изменения позволят повысить комфортные условия проживания для жителей и обеспечить их необходимым благоустройством территории. Кстати, такие детские площадки широко распространены во многих странах Европы, таких как Германия, Дания, Финляндия, а также в США, Канаде и Японии", - говорится в сообщении пресс-службы.

Государственные строительные нормы (ГСН) - обязательные к исполнению нормативные акты, которые используются при проектировании новых и реконструкции существующих зданий, кварталов, микрорайонов согласно их назначению.

Как сообщало РБК-Украина, в новых государственных строительных нормах (ГСН), которые вступили в действие с 1 сентября 2018 года, введены предельные показатели плотности населения микрорайона 150-450 чел/га.

Напомним, что согласно с новыми Государственными строительными нормами (ГСН) в Украине запрещено проектирование автостоянок временного хранения на тротуарах.